Тренер Непомнящего: «Переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию был плановым. Хорошо, что он состоялся»

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию был плановым. Хорошо, что он состоялся. Для нас хорошая новость, что голосование прошло успешно — большинство стран нас поддержало. Это означает, что российских шахматистов готовы видеть на турнирах под эгидой Азиатского шахматного союза. Сейчас будем ждать конкретики, какой календарный график и какие выступления, чтобы наши спортсмены готовились, как индивидуально, так и в составе нашей сборной», — сказал Поткин «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.