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Сегодня, 16:11

Карякин назвал причину отказа от участия в суперфинале чемпионата России по шахматам

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил «СЭ» свой отказ от участия в суперфинале чемпионата России по шахматам 2023 года.

«Во-первых, за свою карьеру я уже семь раз участвовал в этом соревновании. Я не обязан каждый раз принимать в нем участие. Во-вторых, на мой взгляд, турнир этого года очень ослаблен, потому что не участвуют ведущие гроссмейстеры России. За последние месяцы они покинули Федерацию шахмат России, а я, соотвественно, хотел бы соревноваться с сильнейшими. И опять же изначально я негативных чувств к турниру не испытываю. Я открыто говорю, что нам не хватает сильных соревнований, а сам потом как будто не участвую. Но вы посмотрите на призовой фонд. Я открыто заявляю: повысьте призовой фонд!» — сказал Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софье Грецкой.

Ранеее от отказе гроссмейстера от участия в суперфинале чемпионата России по шахматам, который пройдет с 30 сентября по 13 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

Сергей Карякин (шахматы)
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