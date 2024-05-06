Карякин заявил, что турниры претендентов показали лидерство Азии в мировых шахматах

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что азиатские шахматисты сегодня занимают ведущие позиции в мире. Такй вывод он сделал по итогам турниров претендентов.

«Соревнования показали, что Азия сейчас — это абсолютно шахматный континент, лидер мировых шахмат. Индия, Китай, Узбекистан на данный момент являются передовыми шахматными странами, и нам очень интересно будет с ними соревноваться. Главное, чтобы было больше турниров, где мы сможем играть», — сказал Карякин ТАСС.

Турниры претендентов прошли в апреле в Канаде. Победителем мужских соревнований стал индиец Доммараджу Гукеш, у женщин выиграла китаянка Тань Чжунъи.