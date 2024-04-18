Командный чемпионат азиатских городов стартует в Ханты-Мансийске

Командный чемпионат азиатских городов впервые в своей истории пройдет в 2024 году на территории России с 20 по 30 апреля. Местом проведения станет Ханты-Мансийск, известный своими славными шахматными традициями.

Свою историю командный чемпионат азиатских городов ведет с 1979 года: первый турнир прошел в Гонконге, а победителем стала команда Сингапура. С тех пор соревнования проводились на регулярной основе, но не ежегодно — обычно раз в два года. Действующим чемпионом является команда Тегерана, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор чемпионаты не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир 2024 года станет первым соревнованием азиатского шахматного календаря, которое наша страна примет после исторического перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

В чемпионате выступят команды из 11 стран. Будут представлены: Ирак (Багдад), Иран (мужская и женские команды из Тегерана), Йемен (Эль-Махра), Казахстан (Павлодар), Малайзия (Пенанг), Монголия (Улан-Батор), Непал (Катманду), Оман (Маскат), Палестина (Рамалла) и Шри-Ланка (Коломбо). Россия на правах страны-хозяйки выставит четыре команды. Это будут сборные городов Москва, Сургут, Тула и Ханты-Мансийск.