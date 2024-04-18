В Екатеринбурге определились чемпионы России

15 апреля в Екатеринбурге завершились первенство России среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, Всероссийское соревнование «Первая лига» по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет и первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года.

Чемпионами в своих возрастных группах стали: Роман Шогджиев (Москва), Мария Мухорина (Рязанская область), Федор Антипов (Санкт-Петербург), Татьяна Мозолевская (Москва), Святослав Лисенков (Московская область), Диана Хафизова (Москва), Никита Калинин (Удмуртская Республика), Лейла Табермакова (Республика Башкортостан), Максим Тимошин (Красноярский край) и Ольга Карманова (Санкт-Петербург).

На первенстве России среди юниоров москвичи Рудик Макарян и Андрей Цветков поделили первое место, набрав по 6,5 очка. Согласно регламенту, они сыграли тай-брейк. Первую партию черными выиграл Макарян, а во второй Цветкову удалось отыграться. В «Армагеддоне» игравший черными Макарян отфиксировал победу в микро-матче и в турнире, сделав ничью с позиции силы.

Третье место занял Эрдэм Хубукшанов (Республика Бурятия) — 5,5 очка.

Турнир юниорок выиграла Анна Шухман (Оренбургская область) — 6,5 очка. На пол-очка от нее отстали Анна Журова (2 место, Воронежская область) и Алиса Нур-Мухаметова (3-е место, Республика Татарстан).