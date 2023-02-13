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Сегодня, 18:33

Костенюк стала победительницей второго этапа серии «Гран-при» ФИДЕ

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская шахматистка Александра Костенюк досрочно стала победительницей второго этапа серии «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.

Хампи Конеру из Индии, которая являлась ближайшей преследовательницей Костенюк, сыграла вничью в заключительном, 11-м туре с китаянкой Тань Чжунъи.

У россиянки, которая еще не завершила партию с китаянкой Чжу Цзиньэр, на данный момент 7,5 очка, у Конеру 7 баллов.

Победительницей первого этапа в Астане стала россиянка Екатерина Лагно. Третий этап пройдет в Индии (март 2023 года), заключительный — в польском Быдгоще (май 2023 года).

Александра Костенюк
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