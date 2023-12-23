Горячкина о Карлсене: «В последнее время Магнус чудит»

Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» назвала лучшего шахматиста и шахматистку в истории.

— Кто лучший шахматист в истории?

— До последних событий я бы точно ответила, что Карлсен. Но сейчас Магнус чудит. Очень не понравилось, как он отказался играть матч на первенство мира. Говорил то да, то нет. Окончательно объявил об этом уже после турнира претендентов-2022, хотя ребята не боролись там за второе место, чтобы отобраться на матч. Хотя тот же Кубок мира-2023 он выиграл. Вновь доказал свою силу.

— Если не Карлсен, то кто?

— Все равно назову Магнуса.

— Кто сильнейшая шахматистка в истории?

— Именно в женские шахматы? Назову Хоу Ифань.

— А как же Юдит Полгар?

— В женские она играла не так много, не так много выиграла. В мужских дошла до топ-10. Это заслуживает уважения. Но, на мой взгляд, если играть только с мужчинами, то нужно выигрывать что-то значимое.