Менеджер Непомнящего о турнире претендентов-2024: «Все ждут от нас результата»

Менеджер седьмого номера рейтинга ФИДЕ Яна Непомнящего Зоя Арнацкая в интервью «СЭ» отметила, что российский гроссмейстер отправился на турнир претендентов-2024 в Торонто в хорошей форме.

— Даете ли вы советы Яну по формированию команды, составлению календаря, проведению сборов?

— В спортивную часть я не лезу, только если он сам попросит дружеский совет. Спонсорские и операционные обязательства пока на мне.

— Вы летите с ним в Торонто?

— Нет. Повторюсь, у нас дружеское разделение обязанностей. В рамках клуба будем проводить трансляции, поддерживать Яна и наших девушек (Александру Горячкину и Екатерину Лагно) из Москвы. С ним же полетят люди, которые помогут ему по шахматной части.

— Команда будет не такой большой, как в Астане?

— Нет, конечно. Была важна подготовительная работа. Весь период с ним были специалисты по спорту, по здоровью, по шахматам, которые были ему полезны.

— В каком состоянии Ян отправляется в Канаду? На ваш взгляд, он смог полностью отойти от событий апреля прошлого года?

— Если бы он не отошел, то больше не играл бы в шахматы. Есть хорошая фраза, что в этой жизни мы покупаем опыт. Ян свой опыт купил сполна, и мне импонирует его человеческое отношение к этой истории. Все от нас ждут результата. Спонсоры, партнеры, шахматисты по всей России. Все хотят увидеть его третью попытку, чтобы завоевать корону. Поэтому мы не готовы к каким-то конфронтациям во время турнира претендентов-2024.