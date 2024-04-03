Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Шахматы

Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 08:45

Менеджер Непомнящего о турнире претендентов-2024: «Все ждут от нас результата»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Менеджер седьмого номера рейтинга ФИДЕ Яна Непомнящего Зоя Арнацкая в интервью «СЭ» отметила, что российский гроссмейстер отправился на турнир претендентов-2024 в Торонто в хорошей форме.

— Даете ли вы советы Яну по формированию команды, составлению календаря, проведению сборов?

— В спортивную часть я не лезу, только если он сам попросит дружеский совет. Спонсорские и операционные обязательства пока на мне.

— Вы летите с ним в Торонто?

— Нет. Повторюсь, у нас дружеское разделение обязанностей. В рамках клуба будем проводить трансляции, поддерживать Яна и наших девушек (Александру Горячкину и Екатерину Лагно) из Москвы. С ним же полетят люди, которые помогут ему по шахматной части.

— Команда будет не такой большой, как в Астане?

— Нет, конечно. Была важна подготовительная работа. Весь период с ним были специалисты по спорту, по здоровью, по шахматам, которые были ему полезны.

— В каком состоянии Ян отправляется в Канаду? На ваш взгляд, он смог полностью отойти от событий апреля прошлого года?

— Если бы он не отошел, то больше не играл бы в шахматы. Есть хорошая фраза, что в этой жизни мы покупаем опыт. Ян свой опыт купил сполна, и мне импонирует его человеческое отношение к этой истории. Все от нас ждут результата. Спонсоры, партнеры, шахматисты по всей России. Все хотят увидеть его третью попытку, чтобы завоевать корону. Поэтому мы не готовы к каким-то конфронтациям во время турнира претендентов-2024.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий заинтересован в развитии социального капитала страны. Он очень любит Россию». Интервью менеджера Яна

Шахматы
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Непомнящего о поражении Яна от Дин Лижэня: «Несколько месяцев я находилась в шоковом состоянии»

Менеджер Непомнящего заявила, что у них нет конфликта с ФШР