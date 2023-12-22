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Сегодня, 17:44

Международный шахматный фестиваль 2024 года в Москве пройдет в новом формате

Руслан Минаев
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Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен» в Москве пройдет в новом формате.

Ранее он состоял из трех турниров, в которых участники распределялись по рейтингу. Теперь рапланирован опен-турнир для шахматистов с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и отдельным этапом Детского кубка.

Призовой фонд главного соревнования составит 15 миллионов рублей, победитель получит 3 миллиона. В детском турнире установлен призовой фонд составит 1 миллион рублей.

Турнир проводится с 2002 года. В 2024-м он состоится со 2 по 8 марта.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/aeroflot_open_proydet_v_novom_formate_v_marte_2024_goda/
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