Непомнящий победил Дяка во втором туре этапа Grand Chess Tour в Бухаресте

Сегодня, 20:07
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над румыном Богданом-Даньелом Дяком в партии второго раунда первого этапа Grand Chess Tour-2023 в Бухаресте.
Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась после 44-го хода. В другом игре китаец Дин Лижэнь белыми сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.
В следующем туре, который пройдет в понедельник, Непомнящий встретится с Лижэнем.
Первый этап Grand Chess Tour, призовой фонд которого составляет 350 тысяч долларов, проходит в Бухаресте с 5 по 15 мая. В соревнованиях принимают участие десять шахматистов, которые играют по круговой системе.