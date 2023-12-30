Непомнящий поздравил ФИДЕ с Новым годом и пожелал организации мудрых судей

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) после чемпионата мира по блицу.

«Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей так не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров! С Новым годом», — написал россиянин в своих соцсетях.

На чемпионате мира по блицу-2023 Непомнящий занял пятое место. В матче 11-го тура он сыграл вничью со своим соотечественником Даниилом Дубовым. Однако главный арбитр турнира Иван Сыровый принял решение о присуждении обоим гроссмейстерам по 0 очков, посчитав поединок договорным. Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи, но она не была удовлетворена.

Чемпионат мира по блицу-2023 проходил в Самарканде (Узбекистан). Его победителем в седьмой раз стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.