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Сегодня, 13:56

Отец Карлсена рассказал, при каком условии норвежец вновь сыграет в матче за шахматную корону

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хенрик Карлсен, отец норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, прокомментировал возможное участие сына в будущих матчах за победу на чемпионате мира.

«Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно, необходимо поменять формат. Но он не будет на это напирать, потому что понимает, что это уже традиции», — приводит слова Карлсена-старшего ТАСС.

33-летний гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам в 2013 году. После этого он трижды защищал титул, но в 2022 году отказался играть второй подряд матч за корону против российский Яна Непомнящего. После этого Карлсена лишился титула.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
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