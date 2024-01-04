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Сегодня, 21:29

В Польше осудили шахматиста, который отказался пожать руку россиянину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший депутат сейма Польши Яцек Вилк осудил действие соотечественника шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину.

«Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только низко, но также противоречит его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой. Просто из любопытства: можно или нельзя пожимать руки спортсменам из Израиля, которые поддерживают геноцид в Газе?» — написал Вилк в своих социальных сетях.

Дуда отказался пожать руку Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Партия, проходившая 26 декабря, завершилась ничьей.

Ранее в пресс-службе ФИДЕ сообщили, что не будут наказывать польского шахматиста.

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