Дворкович о заявлении Федерации шахмат Украины: «Не ожидаем каких-либо инцидентов на Кубке мира»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Федерации шахмат Украины, которая рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на Кубке мира и других международных соревнованиях.

«Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир как Кубок мира прежде всего как спортсмены, с уважением как к ФИДЕ, так и к принимающей стороне — федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу — поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов», — сказал Дворкович «СЭ».

Кубок мира по шахматам-2023 пройдет в Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа.