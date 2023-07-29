Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:31

Шипов считает Карлсена и Горячкину фаворитами Кубка мира по шахматам

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Норвежец Магнус Карлсен и россиянка Александра Горячкина являются фаворитами Кубка мира по шахматам, считает международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного, но тем не менее будет за кого поболеть, в кого вложить душу. Конечно, Карлсен фаворит, и, хотя он никогда не выигрывал этот турнир, его всегда считают главным претендентом на победу, возможно, с пятого раза ему удастся победить. В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Горячкину, буду за нее болеть. Думаю, обязательно будут сенсации, так как в нокаут-турнирах сильнейшие никогда легко не проходят весь путь», — приводит слова Шипова ТАСС.

Также гроссмейстер объяснил, почему не считает Яна Непомнящего фаворитом турнира.

«Что касается Непомнящего, я не считаю его фаворитом, хотя все возможно. У Яна нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто. Если говорить о других россиянах, то первый круг многие из них пропускают, во втором круге соперники будут более слабыми, а в третьем могут начаться трудности, так что пожелаем нашим бойцам удачи», — добавил Шипов.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

Источник: ТАСС
Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФШР назвали бредом заявление Федерации шахмат Украины: «Рекомендации «по ситуации» не изменят вековых традиций»

Дворкович о заявлении Федерации шахмат Украины: «Не ожидаем каких-либо инцидентов на Кубке мира»