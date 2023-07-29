Шипов считает Карлсена и Горячкину фаворитами Кубка мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен и россиянка Александра Горячкина являются фаворитами Кубка мира по шахматам, считает международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного, но тем не менее будет за кого поболеть, в кого вложить душу. Конечно, Карлсен фаворит, и, хотя он никогда не выигрывал этот турнир, его всегда считают главным претендентом на победу, возможно, с пятого раза ему удастся победить. В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Горячкину, буду за нее болеть. Думаю, обязательно будут сенсации, так как в нокаут-турнирах сильнейшие никогда легко не проходят весь путь», — приводит слова Шипова ТАСС.

Также гроссмейстер объяснил, почему не считает Яна Непомнящего фаворитом турнира.

«Что касается Непомнящего, я не считаю его фаворитом, хотя все возможно. У Яна нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто. Если говорить о других россиянах, то первый круг многие из них пропускают, во втором круге соперники будут более слабыми, а в третьем могут начаться трудности, так что пожелаем нашим бойцам удачи», — добавил Шипов.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.