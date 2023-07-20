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Сегодня, 13:32

Президент ФИДЕ Дворкович сделал первые ходы на сеансе одновременной игры в Международный день шахмат

Алина Савинова
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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл сеанс одновременной игры на Гоголевском бульваре в Москве в честь Международного дня шахмат.

«Это здорово, что сотни миллионов людей любят шахматы, играют в них, получают от этого удовольствие и улучшают свою жизнь», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Сеанс одновременной игры проводили три международных гроссмейстера: Александр Злочевский, Владимир Добров и Алексей Коротылев. Дворкович сделал первые ходы на нескольких досках. Всего в мероприятии приняло участие 40 человек.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что участие в сеансе мог принять любой желающий. Он отметил, что ранее сеансы прошли в Доме книги и Парке Горького.

Источник: https://tass.ru/sport/18321129
Шахматы
Аркадий Дворкович
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