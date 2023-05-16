Раджабов рассказал, что в пандемию привлек к занятиям шахматами более 300 тысяч человек

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал о своей деятельности, направленной на популяризацию шахмат.

«Во время пандемии мы работали с Анишем Гири, Видитом Гуджрати, стендап-комиком Самаем Райной и привлекли к шахматам сумасшедшее количество фанатов. Самай сделал YouTube-канал с высочайшим рейтингом и на глазах поклонников играл в разные игры, но, в основном, в шахматы. Он занимался, принимал участие в сборах онлайн. И только один канал собрал более миллиона человек. А так, за время пандемии нам удалось привлечь в шахматное комьюнити более 300 тысяч человек, которые реально начали играть — и это сумасшедшие цифры, потому что на это потребовалось четыре-пять месяцев. Поэтому очень важны стримы, когда фанаты могут напрямую общаться с тобой, играть онлайн, задавать вопросы. Благодаря этому они начинают что-то узнавать, читать. Есть большие возможности развивать шахматы онлайн, и люди об этом знают. Это популяризация шахмат. Благо, у меня здоровье наладилось, могу выдерживать пятичасовые стримы, последний был вообще на семь часов, во время матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня», — приводит слова Раджабова «Газета.Ru».