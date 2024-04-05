Результаты первого дня турнира претендентов-2024

В Торонто состоялся первый игровой день Турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана. У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно также поделили очки.

Турнир претендентов-2024

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) — Хикару Накамура (США) — 0,5:0,5

Гукеш Доммараджу (Индия) — Видит Гуджрати (Индия) — 0,5:0,5

Турнир претенденток-2024

Александра Горячкина (Россия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5

Анна Музычук (Украина) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5

Лэй Тинцзе (Китай) — Тань Чжунъи (Китай) — 0:1

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.