Смагин заявил, что Непомнящему стоило усложнить позицию в партии с Абасовым

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что российский шахматист Ян Непомнящий не смог предложить азербайджанцу Ниджату Абасову такую позицию в первом туре турнира претендентов, в которой тот мог бы допустить решающую ошибку.

«Все партии завершились вничью, Каруана имел хорошие шансы на победу против Накамуры, но, похоже, полностью не преодолел синдром, когда упускает свои шансы, попадает в цейтноты, нервничает. Что касается Яна, то он решил задачу минимум, но максимальную не смог. Он не смог поставить такую позицию, где соперник смог бы сделать решающую ошибку. Позиция была очень простой, может, стоило как-то усложнить, даже с риском для себя», — цитирует Смагина ТАСС.