Сегодня, 19:39
Россиянин Даниил Дубов занимает четвертое место на чемпионате мира по блицу после первого игрового дня.
После первых 12 партий Дубов набрал девять очков. Он одержал шесть побед и шесть раз сыграл вничью.
Лидирует в таблице американец Хикару Накамура, набравший 10 очков. Вторым идет голландец Аниш Гири (9), третьим — норвежец Магнус Карлсен (9).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает только 13-е место.
Чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате, завершится 30 декабря.