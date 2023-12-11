Непомнящий о второй половине года: «Как «Тоттенхэм». Не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался»

Сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что уже начал подготовку к турниру претендентов-2024.

— Как оцениваете вторую половину 2023 года?

— Сложно сказать. У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира-2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем (в 1/8 финала в Баку Ян уступил Видиту Гуджрати на тай-брейке. — Прим. «СЭ»). Другие турниры в основном были в быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался.

Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле. К нему будет основная подготовка (речь про турнир претендентов-2024, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. — Прим. «СЭ»).

— Уже продумываете логистику в Канаду?

— План есть. Первый этап, — нужно получить канадскую визу. Это будет не так просто.

— Уже подали документы?

— В ближайшее время.

Непомнящий смог выиграть два последних турнира претендентов, которые состоялись в Екатеринбурге-2021 и Мадриде-2022.