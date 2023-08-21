Шахматистка Горячкина стала второй россиянкой — обладательницей Кубка мира

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.

Таким образом, шахматистка стала второй россиянкой, которая победила на Кубке мира. Горячкина присоединилась к Александре Костенюк, обыгравшей ее в финале турнира в 2021 году. Костенюк в марте 2023-го получила спортивное гражданство Швейцарии.

Среди мужчин Кубок мира выигрывали Петр Свидлер — в 2011-м, Владимир Крамник — в 2013-м и Сергей Карякин — в 2015-м.