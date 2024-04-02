Шахматисты Даниил Дубов и Максим Матлаков получили благодарность президента РФ

Российским гроссмейстерам Даниилу Дубову и Максиму Матлакову, которые в составе команды России стали победителями турнира ШОС в Китае в декабре 2023 года, была объявлена благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина «за вклад в развитие и популяризацию отечественного шахматного движения».

«В декабре 2023 года в китайском Циндао впервые проходил командный шахматный турнир ШОС, — отметил тренер команды России, гроссмейстер Александр Рязанцев. — Сборной России удалось одержать победу в этом соревновании. Особенно в этом турнире выделялась сборная команда Китая, которая на домашней площадке выступила почти сильнейшим составом. В острой борьбе, где все решалось в последнем матче, наша сборная, проявив характер и выдержку, победила. Мы были одной сплоченной командой на протяжении всех матчей. Я очень рад и горжусь, что нам удалось снова продемонстрировать высокий мировой уровень нашей шахматной школы. Отдельно хочу отметить, что мы выступали в турнире с флагом России, что, конечно, добавляло мотивации и сил! Спасибо президенту Российской Федерации за оказанную благодарность нашим спортсменам, это большая честь!»

Даниил Дубов является чемпионом мира по рапиду-2018 и чемпионом России-2022, Матлаков выигрывал чемпионат Европы-2017 и становился бронзовым призером чемпионата России-2019.