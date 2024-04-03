Шахматисты из 11 стран примут участие в чемпионате азиатских городов в России

Представители 10 стран, помимо России, примут участие в чемпионате азиатских городов по шахматам в Ханты-Мансийске, рассказал президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко.

«На турнир, помимо России, которая выставит четыре команды, заявились еще 10 стран. Это Малайзия, Непал, Ирак, Иран, Казахстан, Йемен, Шри-Ланка, Палестина, Оман и Монголия», — приводит слова Филипенко ТАСС.

3 апреля исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев и Филипенко подписали соглашение об организации командного чемпионата азиатских городов. Турнир пройдет с 20 по 30 апреля в Ханты-Мансийске.