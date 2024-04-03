Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

3 апреля, 21:19

Карякин объяснил, почему Накамура может выиграть турнир претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин считает, что американец Хикару Накамура может составить конкуренцию россиянину Яну Непомнящему на турнире претендентов в канадском Торонто и выиграть соревнования.

«Несмотря на то, что Накамура всем рассказывает, что он — шахматный любитель, стример, на самом деле, он сохраняет огромную практическую силу. Он очень сильно играет, быстро считает, быстро реагирует на изменения ситуации. Он, в отличие от Непомнящего, достаточно стабильный, и редко бывает, что Накамура находится в плохой форме и проигрывает. Он всегда борется как минимум на тройку. И при везении и хорошей форме он может составить конкуренцию и Непомнящему, и Каруане», — приводит слова Карякина «Газета.Ru».

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Непомнящий является победителем двух предыдущих турниров.

Источник: Газета.Ru
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
Хикару Накамура
2
0
Читайте также
Анвар Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Абаскаль не собирается уходить даже после провала, а Педро — супер и уровень Малкома. Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит» в Кубке России
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шахматисты из 11 стран примут участие в чемпионате азиатских городов в России