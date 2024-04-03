Шахматист Артемьев выделил трех фаворитов турнира претендентов

Победитель командного чемпионата мира Владислав Артемьев считает, что американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также россиянин Ян Непомнящий являются фаворитами шахматного турнира претендентов.

«Безусловно, турнир претендентов является очень важным и интересным соревнованием, буду за ним следить. На мой взгляд, по современным меркам он чересчур затяжной — трудно удерживать внимание болельщиков, да и профессионалов в течение трех недель. Что касается фаворитов — думаю, что в мужском турнире Фабиано Каруана имеет хорошие шансы выиграть, так как в прошлом году он выступал достаточно стабильно и сильно. Чуть меньше шансов у Яна, хотя, учитывая его победный опыт в данных турнирах, шансы есть. Также считаю, что при определенном раскладе победить может и Хикару Накамура», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов пройдут в канадском Торонто с 4 до 21 апреля (до 22 апреля в случае тай-брейка). Церемония открытия состоится 3 апреля. Непомнящий выигрывал соревнования два раза подряд (2021, 2022).