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Сегодня, 14:30

Шипов: «Чемпионат мира по рапиду и блицу принес славу российской школе шахмат»

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Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил итоги чемпионата мира по рапиду и блицу.

Турнир по рапиду выиграла Анастасия Боднарук, в турнире по блицу первенствовала Валентина Гунина. Даниил Дубов стал серебряным призером чемпионата мира по блицу, Владислав Артемьев — бронзовым.

«Чемпионат мира был очень интересный, прошло много результативных интересных партий, — приводит ТАСС слова Шипова. — Особенно меня порадовали наши девушки, которые взяли два золота из двух, это потрясающий результат. Очень жаль, что у мужчин никто не поборолся с Магнусом Карлсеном, он без особых проблем выиграл блиц и рапид, как будто все заранее согласились ему уступить и разыгрывать второе место. Но все равно приятно, что в блице второе и третье места остались за нашими ребятами. Мы завоевали четыре медали и хорошо закончили год».

Также серебряные медали в Самарканде получили представитель Словении Владимир Федосеев и представительница Швейцарии Александра Костенюк, ранее выступавшие за Россию.

«Хочу отметить, что две медали завоевали наши бывшие шахматисты. Под каким бы флагом они ни играли, они все равно воспитанники нашей школы, и это никогда не изменить, так что можно смело говорить, что этот чемпионат мира принес славу и успех российской школе шахмат», — заявил Шипов.

Источник: ТАСС
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