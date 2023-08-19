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Сегодня, 20:53

Смагин считает, что Горячкина могла проиграть первую партию в финале Кубка мира

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал мнение, что россиянка Александра Горячкина получила неудачную позицию в первой партии финального матча Кубка мира и могла проиграть представительнице Болгарии Нулгюр Салимовой.

В субботу на турнире в Баку Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Салимовой. Вторая партия пройдет в воскресенье, тай-брейк (при необходимости) — в понедельник.

«Все события этой партии были обусловлены дебютом, — приводит ТАСС слова Смагина. — Саша с ним угадала, но почему-то не пошла на принципиальные продолжения, не взяв вторую пешку. Может, она посчитала, что эндшпиль — это ее стихия и там она переиграет соперницу, но на деле получилась неудачная позиция, пришлось уравнивать. С одной стороны, она уверенно сделала ничью, но с другой — она вполне могла проиграть, если бы напротив была бы более предприимчивая соперница».

Источник: ТАСС
Александра Горячкина
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Горячкина сыграла вничью в первой партии финала Кубка мира