Горячкина сыграла вничью в первой партии финала Кубка мира

Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в первой партии финала Кубка мира в Баку.

Горячкина играла белыми фигурами и партия завершилась на 33-м ходу. Обе финалистки уже гарантировали себе участие на турнире претендентов.

В матче за третье место украинка Анна Музычук оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи. Она играла белыми фигурами.

Ответные партии пройдут в воскресенье, 20 августа. В случае ничьей по итогам двух партий, шахматистки проведут тай-брейк.