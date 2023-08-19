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Сегодня, 19:58

Горячкина сыграла вничью в первой партии финала Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Александра Горячкина.
Фото ФИДЕ
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в первой партии финала Кубка мира в Баку.

Горячкина играла белыми фигурами и партия завершилась на 33-м ходу. Обе финалистки уже гарантировали себе участие на турнире претендентов.

В матче за третье место украинка Анна Музычук оказалась сильнее китаянки Тань Чжунъи. Она играла белыми фигурами.

Ответные партии пройдут в воскресенье, 20 августа. В случае ничьей по итогам двух партий, шахматистки проведут тай-брейк.

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Шахматы
Александра Горячкина
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