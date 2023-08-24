Смагин считает маловероятным, что рейтинг Карлсена будет выше 2900

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал «СЭ» победу норвежца Магнуса Карлсена на Кубке мира-2023. В финальном матче на тай-брейке он обыграл Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

«Для него это значимая победа. Он к ней долго шел. Магнус в каких-то дисциплинах, особенно в рапиде и в блице, сильнейший шахматист. В классике похоже, что уже нет. Захочет ли Магнус перейти в сборную США, чтобы выиграть Олимпиаду? Думаю, нет. Будут, скорее, работать над тем, чтобы усилить свою команду. Я уверен, что ради этого достижения Магнус не смотрит в сторону США», — сказал Смагин «СЭ».

Также Смагин рассказал, что стоит ждать от Карлсена в будущем.

«Раньше Магнус говорил, что его рейтинг будет 2900. Но похоже, что это стало маловероятно. Наверно, дальше он будет играть в коммерческих соревнованиях. Так как уже сказал, что в следующем цикле участвовать не будет. Это означает, что борьба за звание чемпиона мира резко обострится. Так как многие в отсутствии Магнуса имеют отличные шансы не только выиграть турнир претендентов, но и побороться с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира. Нас ждут очень интересные два года», — добавил Смагин.

Норвежец впервые выиграл Кубок мира. Шахматист является лидером рейтинга Международной шахматной федерации. В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.