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Сегодня, 14:00

Свидлер считает, что в матче на первенство мира будет высокий процент результативных партий

Тимур Ганеев
Корреспондент
Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира Петр Свидлер в интервью «СЭ» отметил за счет чего у россиянина Яна Непомнящего будет преимущество над китайским гроссмейстером Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира.

«И Ян, и Дин Лижэнь на пике формы могут играть в совершенно фантастические шахматы, и я не рискнул бы выбирать из них объективно сильнейшего «в вакууме», — но опыт игры в матче за титул, даже во многом негативный, мне кажется бесценным, — подчеркнул титулованный гроссмейстер. — И я убежден, что Ян будет лучше готов в дебютном плане, в его команде работают крайне компетентные (и очень ему подходящие) люди».

— Можем ли мы увидеть много результативных партий в матче? Высока ли вероятность, что дело дойдет до тай-брейка?

— Немного рискованное предсказание, учитывая, что большинство последних матчей за титул были очень равными в плане дебютных результатов, а это неизбежно приводит к суховатой игре — но мне кажется, что именно в этом матче мы вполне можем увидеть гораздо более «открытый футбол», и тогда процент результативных партий вполне может быть довольно высоким. Как оценить вероятность тай-брейка, я не знаю, не хочу брать цифру с потолка.

Матч за корону пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая.

Ян&nbsp;Непомнящий. «В матче Непомнящего и Лижэня мы вполне можем увидеть «открытый футбол». Мнение Свидлера

Дин Лижэнь
Петр Свидлер
Ян Непомнящий
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