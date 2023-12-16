Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 09:40

Томашевский не понимает, почему место в турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду и блицу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Двукратный чемпион России, чемпион Европы Евгений Томашевский назвал идеальную схему отбора на турнир претендентов.

— Вы затронули тему отбора. Насколько адекватна ситуация, когда Анишу Гири выгоднее проигрывать Непомнящему в последнем туре турнира в Сент-Луисе, чтобы повысить свои шансы на попадание в турнир претендентов по ФИДЕ Circuit?

— Важно, что ФИДЕ предпринимает большие усилия по этому поводу, ищет обратную связь, опрашивает игроков. Обесценивать их работу не стоит. Они стараются придумать что-то интересное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мне лично — не очень. Считаю, что неправильно, когда место в классическом турнире претендентов зависит от результатов на соревнованиях по рапиду, блицу и даже шахматам Фишера. Это нонсенс, все остальное обсуждаемо.

— Wild card хуже, чем Circuit?

— Точно хуже. Circuit — интересная штука, которую еще можно усовершенствовать.

— У вас есть идеальная схема отбора на турнир претендентов?

— Мне кажется, что надо разыгрывать шесть мест непосредственно на турнирах (сейчас — пять: призеры Кубка мира и финалисты «Большой швейцарки». — Прим. «СЭ»). Одно место оставить за проигравшим в матче на первенство мира. Все-таки этот человек прошел долгий путь. И одно место — по среднему рейтингу. Не говорю, что это идеальная схема. Сколько людей, столько и мнений. Нужно находить компромисс. Идеальный баланс будет где-то на стыке.

Турнир претендентов-2024 будет проходить со 2 по 25 апреля в канадском Торонто. Пока на турнир претендентов отобрались Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Ниджат Абасов, Видит Гуджрати и Хикару Накамура.

Евгений Томашевский. «Глобально игра на большие деньги онлайн обречена. Надо спасать «живые» шахматы». Мнение Томашевского
Шахматы
0
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Томашевский объяснил важность турнира претендентов-2024

Томашевский объяснил, насколько важна финансовая поддержка шахматистов