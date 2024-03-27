Тренер сборной России объяснил, почему классический контроль в шахматам будет сокращаться

Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» отметил, что в открытых турнирах контроль времени на партию может сократиться до часу.

— Ряд представительниц сборной России, в том числе Баира Кованова и Лея Гарифуллина, сыграли на «Аэрофлот Опен» — 2024. Насколько для них это полезный опыт?

— С мужчинам всегда интересно поиграть, но формат, когда шахматисты играют в классику по два тура в день, четко показал, что выносливости женщинам не хватает. Если бы было по одному туру в день, то им было бы попроще. Все-таки надо не только играть, но и готовиться между двумя партиями. Поэтому игровой день получается сверхнасыщенным. Хотя когда я еще играл на «Аэрофлот Опен», то у нас тоже были сдвоенные туры. Хотя и не каждый день.

— Как вам контроль: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход?

— Для меня это совсем молодежный контроль. Я привык к наиболее популярной классике, когда получаешь легкий перерыв после 40-го хода. Тут же нужна жесткая концентрация на протяжении всей партии. Даже 10 лет назад мне казалось это сложным, сейчас и представить не могу, как бы я играл с таким контролем.

— Но все же движется в сторону ускорения...

— Безусловно. Нравится это кому-то или нет, но постепенно все к этому и придет. Возможно, дойдет и до часа на партию. Это тоже считается классикой. Для «опенов» — неплохой вариант. Две партии в день по часу. Но для выявления чемпиона мира, то есть проведения турниров претендентов и матча за корону, необходимо сохранить контроль 100-120 минут на 40 ходов. Это мое мнение.