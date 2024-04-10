Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 6 тура

Сегодня, 13:30
В канадском Торонто 10 апреля пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов 2024 года. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами с американцем Фабиано Каруаной.
Российские шахматисты играют в турнире в Канаде под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе.
Партии 10 апреля начнутся в 21:30 по московскому времени.
Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш — по 3,5; Каруана — 3; Прагнанандха, Накамура — по 2,5; Видит — 2; Абасов,Фируджа — по 1,5.
Турнир претендентов завершится 22 апреля.
Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание