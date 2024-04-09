Смагин рассказал, что нужно Горячкиной для победы на турнире претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил шансы Александры Горячкиной на турнире претенденток.

«Нужно где-то рисковать. Хотя, конечно, это не очень в стиле Горячкиной. Но если она хочет выиграть турнир, ей придется рисковать, по-другому не победить. Да, второе место — хорошо, но на турнир претенденток приезжают, чтобы выиграть», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

После 4 дня турнира Горячкина занимает второе место. Россиянка 1 раз победила и трижды сыграла вничью. Китаянка Тань Чжунъи опережает ее на 0,5 балла.