Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:53

Филатов считает, что шахматисту Непомнящему везет на турнире претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что россиянину Яну Непомнящему пока везет на турнире претендентов.

Накануне Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в партии пятого тура турнира претендентов.

«Держим кулаки, пока везет. Надеюсь, удача будет до конца турнира с нами», — приводит слова Филатова ТАСС

После пяти туров лидируют Непомнящий и индиец Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка). В шестом туре 10 апреля россиянин сыграет с американец Фабиано Каруаной.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Ян Непомнящий
Обсудить
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Турнир претендентов по шахматам 2024: главные материалы
Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 6 тура
Смагин рассказал, что нужно Горячкиной для победы в турнире претенденток
Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 5 тура
«Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт». Колонка Валентины Гуниной
Карякин — о выступлении Непомнящего в турнире претендентов: «Безусловно, начало удалось для него»
Результаты четвертого дня турнира претендентов-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 6 тура