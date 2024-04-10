Филатов считает, что шахматисту Непомнящему везет на турнире претендентов

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что россиянину Яну Непомнящему пока везет на турнире претендентов.
Накануне Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в партии пятого тура турнира претендентов.
«Держим кулаки, пока везет. Надеюсь, удача будет до конца турнира с нами», — приводит слова Филатова ТАСС
После пяти туров лидируют Непомнящий и индиец Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка). В шестом туре 10 апреля россиянин сыграет с американец Фабиано Каруаной.