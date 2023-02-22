В Госдуме прокомментировали возможный переход России в Азиатскую шахматную федерацию

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мыслями о возможном переходе Федерации шахмат России из Европы в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы все время говорим, что должна быть достойная конкуренция и наши спортсмены не должны терять навык участия в международных соревнованиях. Азиатская федерация шахмат — очень сильная федерация. Даже нет сомнений, что переход будет полезен для наших спортсменов. Главное, чтобы не вводили ограничения для российских спортсменов. Возможно, на волне сопротивления со стороны других стран азиаты окажутся стойкими и допустят нас с флагами и гимнами.

Влияние на другие виды спорта? Знаю, что ряд видов спорта подавали заявки о переходе из Европы в Азию. Если их рассмотрят, это тоже вариант для участия российских спортсменов», — приводит Sport24 слова Журовой.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.