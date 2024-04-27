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Сегодня, 22:19

Крамник стал кандидатом на включение во Всемирный зал шахматной славы

Руслан Минаев
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Российский гроссмейстер Владимир Крамник стал кандидатом на включение во Всемирный зал шахматной славы в 2024 году, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Помимо этого, на попадание в зал славы претендуют советские гроссмейстеры Ефим Геллер и Лев Полугаевский. Также в список кандидатов попали Елена Дональдсон-Ахмыловская (США), Нана Александрия (Грузия), Чжу Чэнь (Китай), Роберт Хюбнер (Германия), Ирина Левитина (США), Фридрик Олафссон (Исландия), Оскар Панно (Аргентина).

48-летний Крамник является 14-м чемпионом мира по шахматам. В 2013 году россиянин стал обладателем Кубка мира.

Шахматы
Владимир Крамник
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