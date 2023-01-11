Женщина-судья из Ирана пожаловалась на президента ФИДЕ Дворковича

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Судья из Ирана Шохре Баят заявила, что стала жертвой преследований по политическим причинам после акции на чемпионате мира по шахматам Фишера, который состоялся в Рейкьявике в октябре прошлого года.
На этом турнире женщина появилась в игровом зале в футболке с надписью «Женщины, жизнь, свобода» — этот лозунг использовала иранская оппозиция во время массовых акций осенью 2020 года. После своего демарша в Рейкьявике Баят якобы получила письмо за подписью президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича, в котором указывается на недопустимость политических акций на соревнованиях.
Теперь Шохре в интервью западным СМИ рассказывает, что не получает назначений на международные турниры и считает себя жертвой мести со стороны чиновников ФИДЕ. При этом акции, не имеющий отношения к спорту, действительно запрещены на соревнованиях всеми регламентами.
Сама Баят уже более двух лет не живет в Иране — в 2020 году она бежала из страны после того, как начала получать угрозы из-за того, что допускала вольности в ношении хиджаба во время публичных мероприятий.