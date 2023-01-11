Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 08:26

Женщина-судья из Ирана пожаловалась на президента ФИДЕ Дворковича

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Telegram Дзен

Судья из Ирана Шохре Баят заявила, что стала жертвой преследований по политическим причинам после акции на чемпионате мира по шахматам Фишера, который состоялся в Рейкьявике в октябре прошлого года.

На этом турнире женщина появилась в игровом зале в футболке с надписью «Женщины, жизнь, свобода» — этот лозунг использовала иранская оппозиция во время массовых акций осенью 2020 года. После своего демарша в Рейкьявике Баят якобы получила письмо за подписью президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича, в котором указывается на недопустимость политических акций на соревнованиях.

Теперь Шохре в интервью западным СМИ рассказывает, что не получает назначений на международные турниры и считает себя жертвой мести со стороны чиновников ФИДЕ. При этом акции, не имеющий отношения к спорту, действительно запрещены на соревнованиях всеми регламентами.

Сама Баят уже более двух лет не живет в Иране — в 2020 году она бежала из страны после того, как начала получать угрозы из-за того, что допускала вольности в ношении хиджаба во время публичных мероприятий.

Аркадий Дворкович
ФИДЕ
3
0
Читайте также
Немцев бесят норвежские лыжники — в FIS требуют социализма. Что они задумали?
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Непомнящего рассказал, когда станет известно место проведения чемпионского матча