Женщина-судья из Ирана пожаловалась на президента ФИДЕ Дворковича

Судья из Ирана Шохре Баят заявила, что стала жертвой преследований по политическим причинам после акции на чемпионате мира по шахматам Фишера, который состоялся в Рейкьявике в октябре прошлого года.

На этом турнире женщина появилась в игровом зале в футболке с надписью «Женщины, жизнь, свобода» — этот лозунг использовала иранская оппозиция во время массовых акций осенью 2020 года. После своего демарша в Рейкьявике Баят якобы получила письмо за подписью президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича, в котором указывается на недопустимость политических акций на соревнованиях.

Теперь Шохре в интервью западным СМИ рассказывает, что не получает назначений на международные турниры и считает себя жертвой мести со стороны чиновников ФИДЕ. При этом акции, не имеющий отношения к спорту, действительно запрещены на соревнованиях всеми регламентами.

Сама Баят уже более двух лет не живет в Иране — в 2020 году она бежала из страны после того, как начала получать угрозы из-за того, что допускала вольности в ношении хиджаба во время публичных мероприятий.