«Какое-то неуважение к мужчинам-шахматистам». Гроссмейстеры не хотят помогать женщинам в суперфинале ЧР

Участие Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в открытом турнире не всем пришлось по душе.

В марте на пресс-конференции в МИЦ «Известия» исполнительный директор Федерации шахмат России отметил, что в суперфинале-2023 чемпионата России должен собраться топовый состав. Однако на деле получилось иначе. Наши главные звезды — Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук, Петр Свидлер и Даниил Дубов (прошлогодний победитель) — отказались играть в Царском Селе.

Еще ряд сильных гроссмейстеров, преодолевавших элитную отметку рейтинга 2700, за последние полгода сменили спортивное гражданство. Речь о Никите Витюгове, Владимире Федосееве, Санане Сигюрове (был вторым в прошлом году) и Кирилле Алексеенко. К серьезным потерям можно отнести и чемпиона Европы-2023 Алексея Сарану, который теперь выступает за Сербию. Таким образом, рейтинг-фаворитом мужского (открытого) турнира стал Владислав Артемьев (2697). В топ-3 попали Евгений Томашевский и Андрей Есипенко. Также среди 12 участников победительница Кубка мира-2023 Александра Горячкина и вице-чемпионка мира Екатерина Лагно.

Хорошая тренировка

«Наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдет в Торонто в апреле следующего года, — анонсировал турнир глава ФШР Андрей Филатов. — Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они в свою очередь своей игрой привлекут к суперфиналу дополнительное внимание».

Действительно, об участии в суперфинале двух титулованных спортсменок написали многие непрофильные СМИ. Однако важно пояснить, что Горячкина и Лагно участвуют в турнире не благодаря wild card от ФШР, а попали в число 12 сильнейших по рейтингу. Понятно, что из-за отказа многих игроков и смены гражданства сильных гроссмейстеров, но все-таки... Горячкина девятая «сеяная», Лагно — 11-я.

На старте турнира Екатерина переиграла четвертого «сеяного» Максима Матлакова и наряду с Иваном Розумом, который неожиданно одержал победу над Андреем Есипенко, вышла в лидеры турнира. Горячкина сыграла вничью с Томашевским. Во втором туре Лагно уступила Есипенко, а Горячкина догнала свою подругу по сборной, закончив партию с Клементием Сычевым вничью.

— Какие цели у вас на этот турнир? — вопрос Екатерине Лагно.

— Рассматриваю этот суперфинал как этап подготовки. В основном все мысли о турнире претенденток, который пройдет в апреле 2024 года.

— Сразу дали согласие принять участие именно в открытом турнире?

— Да. Посчитала, что это будет хорошая тренировка перед Торонто.

— Кто вас поддерживает на турнире?

— Приехала одна. Поддержка осталась дома. И в плане семьи, и в плане тренера (муж Екатерины Лагно — Александр Грищук. — Прим. «СЭ»). Но мы постоянно на связи.

— Есть ли у вас какое-то внутреннее соперничество с Александрой Горячкиной? Может быть, хочется финишировать выше нее?

— Нет. Еще какие-то устраивать противостояния внутри турнира — это перебор. В этом году мы и так сыграли с Сашей очень много партий. В серии «Гран-при» ФИДЕ-2023, в турнире «Шахматные звезды» в Москве. Постараюсь сыграть хорошо вне зависимости от того, кто сидит напротив.

— Кого бы еще хотели видеть среди участников?

— В целом состав приличный. Из тех, кто не смог сыграть? Не думаю об этом.

Задачи и условия

В прошлом году ФШР выдала приглашения двум талантливым шахматистам — Володару Мурзину и Арсению Нестерову, которые не прошли отбор. В итоге Мурзин показал отличный результат, заняв пятое место, Нестеров финишировал последним. Победитель суперфинала-2022 Даниил Дубов тогда раскритиковал это решение, подчеркнув, что даже рассматривал возможность снятия с турнира.

«Дело не в том, кто как играет, достойны они или нет, — это не имеет значения; в России много шахматистов, которые могли бы при удачном стечении обстоятельств даже выиграть суперфинал, несмотря на то что не смогли пройти отбор. Главная проблема состоит как раз в нарушении принципа спортивного отбора: много лет он был максимально прозрачным. Не могло быть никаких пересудов: все прекрасно знали, что отбираются пять человек из Высшей лиги, три человека — призеры предыдущего суперфинала и четыре человека по рейтингу; в случае их отказов приглашали следующих по рейтингу. Я понимаю, что в 2022 году ситуация оказалась особенно сложной, отказов было много, но тем не менее нарушать устоявшийся прозрачный спортивный принцип отбора не следовало», — сетовал Дубов в интервью ФШР.

В этом году 20-летний Нестеров не рассматривал участие в суперфинале из-за подготовки к чемпионату мира среди юниоров, где он занял второе место, набрав одинаковое количество очков с победителем Марком-Андриа Маурицци из Франции. В этом же турнире выступал и американец Ханс Ниманн, который финишировал восьмым. 17-летний Мурзин же на этот раз отобрался в суперфинал на общих основаниях, в том числе значительно прибавив в рейтинге (2633 — шестой номер «посева»).

— В прошлом году вы стали пятым на суперфинале, уступив бронзу по дополнительным показателям. В этот раз хотите быть в медалях? — вопрос Володару Мурзину.

— Задача — попасть в топ-3, но надо бороться за первое. Хочу победить, как и всегда. Буду очень стараться.

— Как отнеслись к участию в открытом турнире Лагно и Горячкиной?

— С одной стороны, мне без разницы, с кем играть. С другой, не знаю, как сказать корректно, но суперфинал с каждым годом становится все слабее и слабее. Даже если посмотреть по рейтингу. Еще директор турнира сказал, что это будет хорошей тренировкой для женщин. Как будто какое-то неуважение к мужчинам-шахматистам. Получается, что мы приехали потренировать женщин.

— С кем бы хотелось сыграть из тех, кто не приехал на турнир?

— Сложный вопрос. Конечно, хотелось, чтобы в турнире играл Ян [Непомнящий] и все сильнейшие.

На старте Володар не блещет. В первом туре сыграл вничью с Артемом Тимофеевым, во втором — проиграл Матлакову.