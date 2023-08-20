Горячкина спаслась в безнадежной ситуации, Карлсен впервые в финале Кубка мира

Россиянка продолжит биться за итоговую победу на тай-брейке.

Открытый турнир

1/2 финала

Магнус Карлсен (2835) — Ниджата Абасов (2632) — 1,5:0,5

Фабиано Каруана (2782) — Рамешбабу Прагнанандха (2690) — 1:1



Женский турнир

Финал

Александра Горячкина (2557) — Нургюл Салимова (2409) — 1:1

Матч за третье место

Анна Музычук (2504) — Тань Чжунъи (2523) — 1,5:0,5

В воскресенье, 20 августа, едва не определился победитель женского Кубка мира. Главная сенсация турнира — 29-я «сеяная» Нургюл Салимова была максимальна близка к победе, но не смогла найти очевидный выигрыш белыми с Александрой Горячкиной. После такого спасения наша шахматистка постарается выиграть престижный титул на тай-брейке. У мужчин ожидаемо первым финалистом стал Магнус Карлсен, сумевший удержать ничью во второй партии мини-матча с Ниджатом Абасовым. Соперник норвежца по решающему поединку определится на тай-брейке. Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха не смогли выявить победителя по итогам двух партий в классику.

Александра Горячкина. Фото FIDE

Нервное окончание

Александра Горячкина прошла по лезвию ножа во второй партии финального мини-матча с Нургюл Салимовой. Как и день назад, в финале был разыгран Карлсбад. Шахматистки довольно долго думали в дебюте, но в итоге черные все-таки получили минимальное преимущество на ферзевом фланге. Казалось, что титулованная Горячкина будет только укреплять свой перевес. Соперница давала для этого поводы, действуя на упрощение. Но тут россиянка неожиданно допустила сразу несколько серьезных зевков. Видимо, сказалось максимальное психологическое напряжение (проигрыш в финале Кубка мира-2021 от Александры Костенюк наверняка всплывал в памяти). В какой-то момент у Салимовой стояла абсолютно выигрышная позиция: компьютер показывал преимущество болгарской шахматистки в «+3,6». И когда все готовились поздравлять Нургюл с победой, Александра сделала пару крепких ходов, заставив соперницу задуматься.

В итоге Салимова, пытаясь найти лучшее продолжение, попала в цейтнот и растерялась. Опыт россиянки сказался. Она смогла уравнять положение в практически безнадежной ситуации, а затем и потрепать нервы соперницы в эндшпиле. Драматичная партия, которая отправляет шахматисток на тай-брейк. Отметим, что в Баку Горячкина сыграла всего один тай-брейк — в четвертьфинале с Харикой Дронавалли. Нургюл выиграла сразу три матча в дополнительных партиях. Поэтому, вероятно, будет чувствовать себя поувереннее в решающий день. Если говорить про рейтинг, то Горячкина — шестая в мире в рапиде, Салимова не входит в топ-50.

Хотя давать прогнозы на Кубок мира, как все уже поняли, дело бесполезное. Кто бы мог подумать, что 20-летняя болгарская шахматистка, начавшая с первого круга, выбьет из борьбы Полину Шувалову, Анну Музычук и едва не обыграет вторую «сеяную».

Матч за бронзу закончился досрочно. Анна Музычук не дала шансов Тань Чжунъи отыграться в ответной партии. Таким образом, украинская шахматистка гарантировала себе участие в турнире претендентов-2024.

Магнус Карлсен. Фото FIDE

Прерванная серия

Магнус Карлсен был близок к поражению в первой партии с Ниджатом Абасовым, но азербайджанский шахматист не поверил в свои силы. Начал действовать максимально осторожно и тут же был наказан 16-м чемпионом мира. Во второй партии бакинцу был нужен небольшой подвиг, чтобы продолжить свое путешествие к кубку, но выиграть на заказ у Магнуса, даже белыми, — задача практически невыполнимая. При этом Абасов заслужил теплых слов за ответную партию (да и за весь турнир целиком). Он играл без лишнего давления и сумел создать проблемы норвежцу, но в эндшпиле Карлсен по традиции был очень надежен.

Теперь Абасов поборется за бронзу, а Магнус впервые в своей карьере вышел в финал Кубка мира. Ранее его лучшим результатом было два полуфинала. В 2007 году в Ханты-Мансийске норвежец проиграл Гате Камскому, а в 2021 году в Сочи Яну-Кшиштофу Дуде. Интересно, что победители Карлсена в итоге выигрывали титул.