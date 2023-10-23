Британия пустила шахматистов из России на остров Мэн. Наши сыграют в Grand Swiss-2023

Горячкина отправляется в Великобританию за очередным титулом, Артемьев, Дубов и Есипенко постараются отобраться на турнир претендентов.

В апреле в беседе с «СЭ» генеральный директор ФИДЕ Эмил Сутовский отметил, что международная федерация делает все возможное, чтобы все лучшие шахматисты планеты получили британскую визу и смогли сыграть в Grand Swiss-2023. В итоге сильнейшие российские игроки (изъявившие такое желание) отправляются на остров Мэн, где могут рассчитывать не только на высоких призовые, но и постараются вклиниться в борьбу за две путевки на турнир претендентов-2024.

Среди 50 участниц в женском турнире четыре россиянки: Александра Горячкина, Полина Шувалова, Валентина Гунина и Лея Гарифуллина. Горячкина уже отобралась в Торонто-2024, поэтому может сыграть турнир без лишнего давления, завоевав еще один крупный титул в этом году. У мужчин среди 114 участников семь россиян. Самый высокий номер «посева» имеет Александр Грищук (9), но учитывая форму наших шахматистов в этом сезоне, самые высокие шансы на то, чтобы попасть в топ-2, имеют чемпионы России двух последних лет — Даниил Дубов и Владислав Артемьев.

Особый формат

Новый отборочный цикл в борьбе за мировую шахматную корону выходит на финишную прямую. В турнире претендентов, который пройдет в столице Канады в апреле 2024 года, сыграют Ян Непомнящий, Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана и Ниджат Абасов. Еще два места будут распределены по рейтингу. Речь про шахматиста с самым высоким рейтингом ЭЛО на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее (должен сыграть не менее четырех рейтинговых турниров ФИДЕ за 2023 год). И гроссмейстера, который покажет лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году.

Поэтому последние две путевки, которые можно добыть непосредственно за игровой доской, будут распределены между участниками «Большой швейцарки». Турнир традиционно пройдет на острове Мэн с 25 октября по 5 ноября. Путевки в Торонто получит победитель и второй призер.

Турнир проходит по швейцарской системе: без выбывания, в каждом туре, начиная со второго, пары соперников распределяются так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков. За счет этого из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками, что позволяет для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, числом туров при большом числе участников. Более наглядно это выглядит так.

Таким образом, 114 игроков в открытом турнире определят победителя всего за 11 туров. «Это специфический формат, — отмечал в интервью «СЭ» чемпион Европы Владислав Артемьев. — Если в круговом турнире все находятся в одинаковых условиях, то в «швейцарке» определенную роль играет жеребьевка. Но не главенствующую. На первое место все равно выйдут чисто шахматные факторы. Турнир длинный — 11 туров. У всех будет возможность проявить себя».

Артемьев подходит к «Большой швейцарке» в отличной форме. В рамках недавнего Суперфинала-2023 чемпионата России в Петербурге он выиграл шесть партий из 11, обеспечив себе победу за два тура до конца. «Оценил бы свои партии в Царском Селе как хорошую тренировку, — продолжил Артемьев. — Отлично разыгрался и чувствую себя весьма хорошо. Поэтому с оптимизмом жду поездки в Великобританию. Получится ли у меня побороться за две путевки на турнир претендентов? Я не очень люблю делать громкие высказывания. На острове Мэн сыграют почти все звезды мировых шахмат: Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, молодые индийцы (Гукеш, Прагнанандха, Эригайси), представители Узбекистана (Абдусатторов, Синдаров). Мне только интереснее от этого. С удовольствием брошу им вызов и при определенном раскладе смогу побороться. Не буду загадывать места. Просто постараюсь играть хорошо, спокойно и использовать свои шансы».

Андрей Есипенко. Фото Global Look Press

Мотивация Есипенко

«Большая швейцарка» проходит раз в два года. Последним ее триумфатором был Фируджа, набравший 8 очков из 11. Лучше всех из россиян в 2021 году выступил Григорий Опарин, занявший третье место с 7,5 балла. От заветного второго места, которое в итоге занял Каруана, ученика Сергея Шипова отделили только дополнительные показатели. В группе из 13 шахматистов, набравших 7 очков, было еще три россиянина: Александр Предке, Андрей Есипенко и Владислав Артемьев. Отметим, что Опарин теперь представляет США (не заявлен на Grand Swiss-2023), Предке — Сербию. Также из наших шахматистов, недавно сменивших спортивное гражданство, на острове Мэн сыграют Никита Витюгов (Англия), Владимир Федосеев (Словения) и Алексей Сарана (Сербия). Витюгов вошел в топ-20 «посева», Федосеев — в топ-30, Сарана — в топ-40, Предке — в топ-50.

Из россиян, которые по-прежнему вынуждены играть под флагом ФИДЕ, в топ-10 вошел Александр Грищук. Однако этот год у ветерана совсем не задался в классику. Вылет во втором раунде Кубка мира-2023 и четвертое место из четырех на Moscow Open-2023, — лишнее тому подтверждение. Далее идет Даниил Дубов, «посеяный» под 19-м номером. Победитель прошлогоднего Суперфинала также не смог блеснуть на Кубке мира, вылетев в 1/32 финала, но в последних онлайн- и офлайн-турнирах он показал, что по-прежнему способен биться со всей шахматной элитой. Например, на недавнем Levitov Chess Week в Амстердаме 27-летнему москвичу удалось опередить Шахрияра Мамедьярова, Уэсли Со, Грищука, Бориса Гельфанда и Владимира Крамника.

Помимо Артемьева и Дубова есть надежда, что «выстрелит» Андрей Есипенко. 21-летней россиянин слабо сыграл на Суперфинале-2023, став только пятым (имея второй рейтинг), зато в августе он здорово смотрелся на Кубке мира, где в очень достойной борьбе проиграл Гукешу в 1/16 финала. Видимо, Есипенко лучше получается настраиваться на топ-соперников, и при определенных раскладах на острове Мэн он может их получить.

Также из участников Суперфинала-2023 в Великобритании сыграют Володар Мурзин, Евгений Наер и Максим Матлаков.