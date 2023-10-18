«Мне комфортно в России. Не хотелось бы менять федерацию». Интервью нового чемпиона страны по шахматам

Артемьев — о победе в Суперфинале, переходе ФШР в Азию и участии в Grand Swiss.

Владислав Артемьев оправдал статус рейтинг-фаворита открытого Суперфинала чемпионата России по шахматам-2023. В Царском Селе 25-летний гроссмейстер одержал шесть побед в десяти партиях, выиграв турнир за два тура до конца. А буквально через несколько дней уроженец Омска, давно проживающий в Казани, отправится на остров Мэн, где попытается побороться за две путевки на турнир претендентов-2024. В интервью «СЭ» Артемьев назвал свои лучшие партии в Санкт-Петербурге, объяснил, почему не готов менять национальную федерацию, и рассказал, как относится к пропуску последнего Кубка мира.

Оценил бы свои партии в Царском Селе как хорошую тренировку перед Grand Swiss

— Благодаря победе в Суперфинале вы прибавили 16 пунктов и сейчас стоите на 29-м месте в живом рейтинге ФИДЕ. Из россиян выше только Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Александр Грищук. Это ваша высшая позиция в классику?

— Нет. Еще в 2019 году мой рейтинг был заметно выше, но потом наступил определенный спад. Надеюсь, что в какой-то момент мне удастся вернуться к показателям четырехлетней давности и даже превзойти их.

— Хотя сейчас идет дефляция рейтинга...

— Это правда. Плюс есть объективные сложности с приглашениями на международные турниры в связи с напряженной геополитической ситуацией. Например, раньше я постоянно играл крупный фестиваль в Гибралтаре, который находится на территории Великобритании. Были и другие интересные выезды. Сейчас их по минимуму. Хотя буквально через четыре дня вылетаю на остров Мэн, где традиционно пройдет Grand Swiss. К счастью, удалось получить визу, билеты уже на руках.

— Тяжелая ожидается дорога?

— У меня будет три рейса и две пересадки, но могло быть и хуже. Жаловаться точно не стоит.

— Формат «швейцарки» вносит большой элемент случайности?

— Это специфический формат. Если в круговом турнире все находятся в одинаковых условиях, то в «швейцарки» определенную роль играет жеребьевка. Но не главенствующую. На первое место все равно выйдут чисто шахматные факторы. Турнир длинный — 11 туров. У всех будет возможность проявить себя.

— Восстановление после Суперфинала далось тяжело?

— В целом Суперфинал был напряженным турниром, несмотря на досрочную победу. Я потратил определенное количество энергии. С другой стороны, в последние два года было не так много турниров в классику. Поэтому я бы скорее оценил свои партии в Царском Селе как хорошую тренировку. Отлично разыгрался и чувствую себя весьма хорошо. Поэтому с оптимизмом жду поездки в Великобританию.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Своими конкурентами видел Есипенко и Томашевского и Матлакова

— Вы выиграли шесть партий подряд, а в последних четырех турах сыграли вничью. Не было обидно, учитывая, что можно было еще больше прибавить в рейтинге?

— Честно говоря, нет. После того как я вышел на показатель «+6», уже начал думать об итоговом результате, который превыше всего. Хотелось официально зафиксировать за собой первое место. Поэтому начиная с седьмого тура я старался действовать надежно. Готов был сыграть на победу, но при этом по возможности хотел исключить большой риск. Мне это удалось. Единственное, хотел выиграть последнюю партию у Александры Горячкиной. Для этого избрал достаточно агрессивную систему черными. На доске была острая позиция на три результата, но в итоге мы сыграли вничью. Был настроен по-боевому, старался себя мотивировать, хотя в последний день было откровенно праздничное настроение. И оно не испортилось после партии.

— Многие эксперты подчеркивали, что после феноменального старта вы сдерживали себя, играя не на 100%. Вам лично не хватило конкуренции или из-за отсутствия играть во многих международных турнирах рейтинг у других участников Суперфинала серьезно занижен?

— Стоит признать, когда от участия отказались Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук и Даниил Дубов, турнир потерял в силе. Конкуренция могла быть гораздо выше. С другой стороны, все-таки шахматы в России традиционно на высоком уровне. Поэтому даже на фоне отсутствия перечисленных ребят состав был сильный. До старта я думал, что являюсь одним из фаворитов. Своими конкурентами видел Андрея Есипенко, и Евгения Томашевского, и Максима Матлакова. Однако многое зависело от того, кто в какой форме подойдет к турниру и каким образом сложится его старт. Первые три-четыре тура зачастую имеют решающее значение. Особенно для эмоциональных игроков, которым не всегда получается взять себя в руки после неудачного начала. То есть серьезная конкуренция вполне могла быть, но по факту выиграть получилось более-менее уверенно.

— Был какой-то запоминающийся случай с этого Суперфинала? Возможно, какой-то бытовой момент?

— В первую очередь, хотел бы отметить, что приятно было играть в таком историческом месте, которое поражает свой красотой. Очень понравилось Царское Село. Любопытно, что мы жили в гостинице на территории Екатерининского парка. Он был открыт до 9 вечера, после чего ворота закрывались. И если ты возвращался позже этого времени, то надо было позвонить, и охранник открывал тебе ворота ключами. В один из дней Суперфинала меня вышел встречать охранник... который был не в лучшей форме. Я достаточно долго ждал, пока он искал ключи. Наверное, минут сеь-восемь. Без обид, наоборот, вспоминаю тот случай с теплотой.

— Могли бы назвать свою лучшую партию на турнире?

— Особо бы выделил партию второго тура с Евгением Томашевским. Женя очень титулованный гроссмейстер, дважды выигрывал чемпионат России, чемпионат Европы. Отношусь к нему с большим уважением. Мне удалось выиграть у него партию, которая складывалась неплохо, но позиция была близка к ничейной. Мне удалось переиграть Женю на нюансах, поставить проблемы, и в итоге под конец он ошибся. Еще была интересная партия с Иваном Розумом. Достаточно острая, где была разыграна защита Каро-Канн. Иван рискованно съел пешку, и я провел отличную атаку. С Володаром Мурзином была интересная позиция, из которой я смог выжать максимум. Еще бы выделил партию с Артемом Тимофеевым, которую мы играли пять часов. Было сделано под 90 ходов, и мне все-таки удалось выиграть затяжной эндшпиле. В целом все победные партии запоминаются по-особому.

Фото Федерация шахмат России

С удовольствием бы сыграл в чемпионате Азии

— С такой блестящей формой по силам побороться за высокий результат на Grand Swiss и пробиться на турнир претендентов-2024 (путевки в Торонто получит победитель и финалист)?

— Сложно сказать. Я не очень люблю делать громкие высказывания и прогнозы. Понятное дело, что турнир будет отличаться от Суперфинала. И по формату, и по составу. На острове Мэн сыграют почти все звезды мировых шахмат: Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, молодые индийцы, представители Узбекистана. Мне только интереснее от этого. С удовольствием брошу им вызов и при определенном раскладе смогу побороться. Не буду загадывать места. Просто постараюсь играть хорошо, спокойно и использовать свои шансы.

— Буду очень за вас болеть. Особенно учитывая, что вы странным образом пропустили Кубок мира-2023.

— По некоторым причинам я не смог сыграть на чемпионате Европы-2023 в Сербии. Плюс я не прошел по рейтингу. А получить Wild card сейчас особенно сложно. Ладно, жизнь продолжается, ничего страшного не случилось.

— Многие российские шахматисты воспользовались особым правилом ФИДЕ и сменили спортивное гражданство после перехода России в Азиатскую шахматную федерацию. У вас наверняка тоже хватало предложений. Почему решили остаться?

— Это такой сугубо индивидуальный момент. Каждый решает сам за себя. Мне бы не хотелось менять спортивную федерацию и тем более куда-либо переезжать. Мне комфортно в России. Я здесь родился, тут живет моя семья, родственники, товарищи. Все воспоминания связаны с Россией, людьми и городами нашей страны. Поэтому для меня это личное. Плюс стараюсь не унывать, с оптимизмом смотрю в будущее.

— После смены конфедерации нашим шахматистам должны приходить приглашения на азиатские турниры.

— Честно, я положительно оцениваю решение перехода ФШР в Азию. В плане конкуренции будет очень интересно. Все-таки сейчас в Азии много сильных гроссмейстеров, особенно молодых. Лично я с удовольствием бы сыграл в чемпионате Азии или каких-то командных турнирах. Посмотрим, как будет в будущем. На данный момент россияне не так много участвовали в азиатских турнирах. В основном это были детско-юношеские старты.