Карякин выигрывает турнир по блицу, Артемьев — триумфатор. Как завершился международный турнир «Шахматные звезды-2022»

Впервые почти за три года в столице России сражались элитные шахматисты.

Международный турнир «Шахматные звезды — 2022» завершился 5 октября в ТРК VEGAS «Крокус Сити». Его победителем стал 24-летний россиянин Владислав Артемьев. Сначала он стал первым в соревнованиях по быстрым шахматам, а затем вторым в блице. Второе место в общем зачете занял главный фаворит турнира Сергей Карякин (пятое место в рапиде, первое — в блице), замкнул тройку представитель Азербайджана Теймур Раджабов. Участники отметили высокую организацию турнира, а также плотную борьбу. Получили удовольствие и многочисленные зрители, которые давно не видели живые шахматы экстра-класса в столице России. Напомним, что чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Москве в конце 2019 года. Затем началась пандемия, а потом и ухудшились геополитические отношения.

До последнего тура

Оба турнира «Шахматных звезд» с участием элитных гроссмейстеров получились на загляденье. В быстрые шахматы долгое время уверенно лидировал Раунак Садвани, но в заключительный день 16-летний представитель Индии допустил пару зевков, чем и воспользовался Владислав Артемьев. 24-летний уроженец Омска продемонстрировал игру экстра-класса, обыграв Владимира Крамника, Эрнесто Инаркиева, Александра Морозевича и Екатерину Лагно, а также не потерпел ни одного поражения. Отметим, что в последних трех турах победитель набрал 2,5 очка из 3 возможных.

В блице тоже шла ожесточенная борьба. Перед последним туром Карякин и Артемьев набрали по 11,5 очков, а в заключительной партии играли друг с другом. Карякин играл белыми, и для победы в турнире по блицу его в этой партии устраивала ничья. В итоге вице-чемпион мира быстро добился желаемого результата. Уже спустя несколько минут после начала партии шахматисты пожали друг другу руки.

Победу же в общем зачете по итогам всего турнира (организаторы суммировали результаты рапида и блица) одержал Артемьев, который был стабилен в обеих дисциплинах.

— Я понимал, что зачет суммарный, поэтому я не расстроен второму месту в блице, — отметил «СЭ» Владислав Артемьев. — В последней партии особой борьбы у нас не было. Я играл черными и не стал рисковать. Когда черным цветом играешь на победу с таким сильным соперником, то можно проиграть. Плюс я понимал, что ничья точно дает мне первое место в общем зачете. Поэтому разумно было сыграть надежно.

— Перед турниром вы говорили, что больше всего вам хочется сыграть с Владимиром Крамником. Как бы оценили противостояние с 14-м чемпионом мира?

— В быстрые шахматы мне удалось победить Владимира Борисовича, в блиц одну выиграл, вторую завершил вничью. В быстрых шахматах была интересная партия. Мы оба хотели борьбы, он старался атаковать, я с трудом отзащищался, перешел в контратаку и победил в красивой развязке.

— Лучшая партия в блиц?

— Выделю две. С РаунакСадвани и Александром Морозевичем в заключительный день. Оба раза были ничейные окончания, которые мне удалось выиграть. Морозевич уронил флаг, а Садвани удалось переиграть на морально волевых.

— Как оцените партии с девушками? Тяжело им было конкурировать на таком уровне?

— С ними точно было непросто. С Екатериной Лагно я сделал две ничьи в блиц. Хотя в одной партии совершил ошибку. У меня была выигрышная позиция, но я зевнул в концовке. Александра Горячкина тоже показала высокий уровень. Они серьезные спортсменки, составили достойную конкуренцию. Особенно учитывая, что они выступали в Москве сразу же после «Гран-при ФИДЕ» в Казахстане. Без отдыха.

Сергей Карякин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Карякин провел подготовку к ЧМ

Сергей Карякин неудачно стартовал на «Шахматных звездах», став только пятым в люимом рапиде. «Министр обороны» выиграл две стартовые партии у Лагно и Горячкиной, но затем притормозил. А в шестом туре неожиданно уступил Франсиско Вальехо. Зато ему удалось реабилитировать в блиц. Чемпион мира в этой дисциплине (Доха-2016) закончил первый круг с показателем «+3», а во втором одержал пять побед в девяти партиях. Великолепный результат, но и тут Сергей нашел за что себя покритиковать.

— Очень обидно проиграл две партии Морозевичу в блиц, — рассказал «СЭ» Карякин. — Они до сих пор перед глазами, допустил детские ошибки. Особенно во втором круге. Сказывается отсутствие игрового практики. Все-таки за последние полгода, не по своей воле, я не так много играл в шахматы.

— Ваша дисквалификация наконец-то закончилась. Какие планы на оставшуюся часть года?

— Я бы хотел сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир «Шахматные звезды» помог мне вновь почувствовать вкус к игре, было отличное соперничество. Но многое будет зависеть от того, где будет проводиться ЧМ. В страны Западной Европы я не поеду. А в условный ОАЭ или Катар — с удовольствием.

— Кто стал для вас открытием «Шахматных звезд»?

— Сложно выделить одного шахматиста. Влад Артемьев был очень стабилен, выдал несколько великолепных партий, молодец. Раунак Садвани продемонстрировал интересное мышление, у парня хорошее будущее.

Спасибо организаторам

Сильно сыграл в Москве и Теймур Раджабов. Победитель Кубка мира-2019 стал вторым в рапиде и пятым в блице. Хотя мог оказаться и заметно выше. Второй день он начал с трех побед в четырех турах, но затем уступил Крамнику и Карякину. Тем не менее, азербайджанский гроссмейстер не выглядел разочарованным.

«Всегда хочется занять первое место, но и третьему огорчаться не стоит, — подчеркнул «СЭ» Раджабов. — Особенно в такой сильной компании. К сожалению, я провалил первый день в блиц. Второй начал здорово, но не сумел сохранить победный темп. Тем не менее я был очень рад сыграть со своими товарищами, ощутить дух спортивной борьбы. Большое спасибо организаторам, что собрали такой отличный состав, предоставили нам великолепные условия. Надеюсь, что и мы свой игрой порадовали зрителей, которые следили за турниром из зрительского зала и у экранов телевизоров, своих лэптопов».

Четвертое и пятое место в общем зачете заняли Раунак Садвани и Владимир Крамник. Турнир «Шахматные звезды — 2022» проводился с 30 сентября по 5 октября. Призовой фонд составлял 14,25 миллиона рублей.