ФШР переходит из Европы в Азию. Многие ли российские шахматисты сменят спортивное гражданство?

ФИДЕ создала комфортные условия для выступления наших шахматистов за европейские сборные.

Вопрос о вступлении Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ) решился положительно. На саммите организации, который прошел 28 февраля в Абу-Даби, за включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6. Это означает, что российские шахматисты (всех возрастных категорий) смогут выступать как в командных, так и в личных чемпионатах Азии, а Россия вновь получит право проводить у себя международные соревнования лучших игроков континента. Учитывая, что конкуренция в Азии сейчас гораздо выше, чем в Европе, можно сказать, что все только выиграют от этого исторического перехода. При этом ранее совет ФИДЕ принял решение, что если на данном этапе кто-то из игроков решит покинуть ФШР и присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации, то этот переход будет оформлен за один день. Посмотрим, многие ли российские шахматисты воспользуются этой возможностью.

Топ-соперники

Президент ФШР Андрей Филатов лично присутствовал на саммите АШФ в Абу-Даби. В своей речи он выразил благодарность президенту АШФ его высочеству шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, делегатам конференции, президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу и совету ФИДЕ за возможность сменить континентальную федерацию.

«Произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой, — подчеркнул Андрей Филатов. — Мы благодарны делегатам континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой — о хорошо проделанной работе нашей федерации. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого».

Андрей Филатов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

За все время существования Европейского шахматного союза (ECU) в России прошел всего один чемпионат Европы. В 2009 году Санкт-Петербург принял женское первенство. Мужского чемпионата у нас никогда не было, хотя ФШР каждый год подавала свои заявки. При этом по линии ФИДЕ за последние годы у нас прошли все главные мировые старты — матч на первенство мира у мужчин (2012) и женщин (2020, совместно с Китаем), турнир претендентов у мужчин (2016, 2021), чемпионат мира по быстрым шахматам (2012, 2018), Всемирная шахматная олимпиада (2010).

Что касается участия наших игроков и сборной в азиатских турнирах, то важно понимать, что мы по-прежнему будет выступать без флага и гимна. Эти ограничения может снять только ФИДЕ.

Напомним, что решение о переходе ФШР в АШФ было единогласно принято наблюдательным советом организации в апреле 2022 года. В декабре прошлого года состоялись очередные выборы президента ФШР, на которых победил Филатов. Одним из ключевых пунктов его программы был переход в АШФ и взаимодействие с ФИДЕ для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене.

В настоящий момент в АШФ вместе с Россией входит уже 55 стран. И шахматы в Азии действительно находятся на невероятном подъеме. Действующий победитель Всемирной шахматной олимпиады у мужчин — сборная Узбекистана во главе с одним из главных талантов нового поколения Нодирбеком Абдусатторовым. Чемпионка мира у женщин — китаянка Цзюй Вэньцзюнь. В апреле в Астане за титул чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий будет играть с китайским шахматистом Дином Лижэнем. У Индии выросло целое поколение сильнейших гроссмейстеров — Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси и Гукеш Доммараджу, Нихал Сарин, Раунак Садхвани, которые в ближайшие годы наверняка войдут в число претендентов на шахматную корону.

«Я рад нашему переходу в АШФ, — подчеркнул «СЭ» чемпион мира по рапиду и блицу, 10-й номер рейтинга ФИДЕ Сергей Карякин. — Это даст возможность нашим спортсменам участвовать в азиатских первенствах. Надо понимать, что сейчас индийцы, китайцы, узбеки и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники, чем европейцы. Конкуренция повысится. Тем интереснее, особенно для юношей».

Сергей Карякин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Особые условия

«Переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию был плановым, — рассказал «СЭ» один из тренеров сборной России и наставник Яна Непомнящего Владимир Поткин. — Хорошо, что он состоялся. Для нас хорошая новость, что голосование прошло успешно — большинство стран нас поддержало. Это означает, что российских шахматистов готовы видеть на турнирах под эгидой Азиатского шахматного союза. Сейчас будем ждать конкретики, какой календарный график и какие выступления, чтобы наши спортсмены готовились как индивидуально, так и в составе нашей сборной».

Отметим, что со 2 по 14 марта в Сербии пройдет личный чемпионат Европы среди мужчин (помимо призовых на нем будут разыгрываться путевки на Кубок мира-2023). На него заявлено 14 россиян под флагом ФИДЕ (в том числе на ЧЕ сыграет Александра Горячкина). Женский чемпионат Европы запланирован с 17 по 30 марта в Черногории. На нем также планируют выступить многие наши соотечественницы. Вероятно, это будут два последних континентальных турнира с таким широким представительством россиян.

Хотя ФИДЕ и оставляет шанс игрокам остаться в ECU. В конце февраля совет ФИДЕ принял ряд дополнительных мер для защиты тех игроков, которые на данном этапе решат покинуть ФШР и присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации: «Игрокам, ранее принадлежавшим к ФШР, будет разрешено представлять свою новую федерацию с немедленным вступлением в силу начиная со следующего дня подачи заявки, без каких-либо ограничений», — отмечали в организации.

Александра Горячкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Эта ситуация чем-то напоминает 1992 год: тогда все бывшие советские шахматисты после распада СССР моментально разлетелись по миру. Насколько масштабной будет миграция из России, сейчас сложно предсказать, но теперь большинство гроссмейстеров, которые в 2022 году покинули Россию, смогут без проблем поменять федерации. Это может существенно повлиять на расстановку сил на той же олимпиаде, где способны резко усилиться сборные сразу нескольких европейских стран.

Сейчас под вопросом находится целый ряд шахматистов, в том числе лидеры женской сборной России Александра Костенюк и Александра Горячкина. Первая вроде как планировала выступать за сборную Швейцарии с 1 января 2024 года (не подтверждала этот факт, хотя и имеет швейцарский паспорт. Официальный запрос на переход в ФШР не поступал). Вторая недавно заявила, что в прошлом году была единственной спортсменкой сборной России, оставшейся без помощи ФШР. Поэтому теперь задумывается о смене спортивного гражданства.

Ранее из состава женская сборной, выигравшей командный чемпионат мира-2021, спортивное гражданство сменила Алина Кашлинская. 29-летняя москвичка с 2015 года замужем за польским гроссмейстером Радославом Войташеком. Так что теоретически она могла уйти и раньше.