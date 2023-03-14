Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете

Алексей Сарана успешно прошел марафон из 11 партий в классику за 11 дней.

На сербском курорте Врнячка-Баня завершился чемпионат Европы по шахматам, собравший 484 участника. По 8,5 очка из 11 набрали россиянин Алексей Сарана, Кирилл Шевченко (Румыния) и Даниэль Дарда (Бельгия). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели. В последнем туре Сарана встречался с Шевченко, и спустя час напряженной партии гроссмейстеры согласились на ничью. Молодые шахматисты ждали окончания других партий и критериев тай-брейка, чтобы увидеть итоговое положение. Но все конкуренты, за исключением Дарды, также сыграли вничью.

Формула «убей шахматиста»

По традиции чемпионат Европы по шахматам — это турнир для гроссмейстеров, которые только зарабатывают себе имя и репутацию. Звездные топы на эти соревнования обычно не приезжают. Тем не менее это заметный и достаточно престижный старт, который, что приятно, регулярно выигрывают россияне. У нас 12 побед за 22 года проведения турнира. Ранее континентальное первенство покорялось Павлу Трегубову, Евгению Томашевскому, Яну Непомнящему, Владимиру Поткину, Дмитрию Яковенко, Александру Мотылеву, Евгению Наеру, Эрнесто Инеркиеву, Максиму Матлакову, Владиславу Артемьеву и Антону Демченко. В прошлом году до ЧЕ в Словению из-за логистических сложностей доехало всего четыре наших шахматиста.

Алексей Сарана (слева). Фото eicc2023.com Фото eicc2023.com

В дружественной Сербии было заметно больше наших представителей — 14, хотя мы и привыкли к другим цифрам — 30-40 участников. Компанию россиянам составили два представителя топ-50 рейтинга ФИДЕ Габриэл Саркисян и Айк Мартиросян (оба блистали на последней Всемирной шахматной олимпиаде), один из самых зрелищных шахматистов современности Давид Навара, легендарные ветераны — Борис Гельфанд, Василий Иванчук и Руслан Пономарев. А также множество талантов со всей Европы (Даниэль Дарда, Эдиз Гюрель, Володар Мурзин).

В этой серьезной компании ярче всех проявил себя Алексей Сарана. В 2021 году 23-летний уроженец Московской области занял третье место на ЧЕ, в этот раз сделал два шага вперед. Сарана закончил турнир с показателем «+6», в том числе обыграв двух претендентов на победу — украинских гроссмейстеров Юрия Кузубова и Антона Коробова, а в четвертом туре сыграл, пожалуй, лучшую партию турнира. Россиянин обыграл Мухаммеда Мурадли, осуществив четкий «проход в ноги» посредством небольшой разменной комбинации.

Отметим, что турнир проходил по странной формуле, которую можно назвать «убей шахматиста»: 11 туров в классику без единого выходного. Сарана лучше всех выдержал этот марафон. И помимо главного приза также завоевал путевку на Кубок мира-2023. Из россиян туда также отобрались Андрей Есипенко (8 очков, восьмое место) и Давид Паравян (8 очков, 11-е место).

Успех Сараны не случаен. В последнее время он набрал отличную форму. На чемпионате мира-2022 по быстрым шахматам он вошел в топ-20 в блице, в том числе обыграв Магнуса Карлсена, Хикару Накамуру, Яна-Кшиштофа Дуду и Даниила Дубова. Также Алексей сейчас классно играет в Pro Chess League за Levitov Chess Wizards. Пока Сарана играл на чемпионате Европы, Александра Костенюк и компания вышли в четвертьфинал, пройдя команду Карлсена.

Два года простоя

Отметим, что это был последний чемпионат Европы для россиян в обозримом будущем. После перехода в Азиатскую шахматную федерацию наши гроссмейстеры, которые не будут менять спортивное гражданство в упрощенной форме, теперь будут отбираться на главные турниры ФИДЕ через чемпионат Азии. Тем важнее победа Сараны.

Алексей — неоднократный призер детских первенств России, мира и Европы. Медалист юношеских олимпиад до 16 лет в составе сборной России. В 2017 году Сарана стал гроссмейстером. В 2017-2018 годах он выступал за ProfChessClub из Химок, в составе юношеской сборной мира стал победителем матча против США, состоявшегося в Сент-Луисе. В матч-турнире поколений «Щелкунчик» 2018 года Алексей оказался одним из авторов победы «Принцев» над «Королями», показав абсолютно лучший результат соревнования.

В 2018 году Алексей добился целого ряда ярких побед: финишировал первым в Высшей лиге чемпионата России среди мужчин и достойно выступил в Суперфинале. В составе сборной России показал лучший результат в матче с Китаем, вышел в финалы Кубка России по рапиду и классике, победил в Eurasia Open (Екатеринбург) и Мемориале Владимира Дворковича (Таганрог).

Алексей Сарана. eicc2023.com

«Главное — заниматься шахматами и не отчаиваться, если что-то не получается, — говорит Алексей Сарана. — Иногда не прогрессируешь некоторое время, но если продолжать заниматься, то обязательно успехи придут. Я стоял на месте в течение двух лет, но продолжал работать, и в итоге прогресс пошел!»

В карантинный 2020 год Сарана стал победителем онлайн-чемпионата Европы, а в составе сборной России выиграл онлайн-олимпиаду. В 2021 году Алексей выиграл финал «РАПИД Гран-при», финал классического Кубка России по шахматам, стал бронзовым призером чемпионата Европы, выиграл юниорский турнир в Пловдиве и занял второе место в чемпионате России по блицу. 2022 год стал пока лучшим в карьере шахматиста, а 2023-й Алексей начал с самой значительной победы.