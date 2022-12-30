Карлсен сделал «золотой дубль», Шувалова упустила чемпионство. ЧМ по блицу удался на славу

Бибисара Асаубаева подтвердила, что прошлогодняя победа в Варшаве не была случайностью.

Чемпионат мира по рапиду и блицу в Алма-Ате завершился триумфом Магнуса Карлсена. Норвежец в третий раз в карьере сделал «золотой дубль», выиграв оба турнира с солидным запасом. Ранее у него получалось такое в Москве-2019 и в Дубае-2014. У женщин второй год подряд ЧМ по блицу выиграла 18-летняя Бибисара Асаубаева. На родине давление на талантливую шахматистку было особенное, но Асаубаева с блеском его выдержала, выиграв пять заключительных партий подряд. А вот за Полину Шувалову очень обидно. 21-летняя уроженка Орска лидировала почти всю дистанцию, в 12-м туре обыграла будущую чемпионку, но за четыре заключительные партии набрала всего одно очко. Третье место — тоже отличный результат, но чемпионство было очень близко.

Бибисара Асаубаева (слева). Фото Global Look Press

Браво, Магнус

В 2022 году, выбирая между классикой и быстрыми форматами шахмат, Магнус Карлсен сделал решительный и бесповоротный выбор в пользу рапида/блица/онлайна. С этой точки зрения возвращение себе титулов чемпионата мира в Алма-Ате было для него просто обязательным. Первый титул — в рапиде — он завоевал с большим запасом. В блице же норвежец не считался единоличным фаворитом.

Все-таки Хикару Накамура приехал в Казахстан с невероятным рейтингом 2909, недавно обыграл Магнуса в финальном матче Speed Chess Championship 2022, да и вообще проводит супергод во всех смыслах. В первый день американец показал мастер-класс, закончив его с показателем «+8» (восемь побед и четыре ничьих). На целый балл от него отставали Карлсен, Даниил Дубов, Аниш Гири, Айк Мартиросян и Рихард Раппорт.

Но во второй день Хикару не справился с российскими оппонентами. Проиграл Владиславу Артемьеву и Алексею Саране, а также сыграл вничью с Александром Шимановым. Эти потери не позволили Накамуре бороться за титул. Магнус тоже потерпел два поражения во второй день. Также от двух россиян: Яна Непомнящего и Алексея Сарана. Зато в других семи партиях показал 100-процентный результат. Выиграв в том числе у Раппорта, Мартиросяна (в итоге стал третьим), Винсента Кеймера (серебряного призера ЧМ-2022 по рапиду), Фабиано Каруаны и Нодирбека Абдусатторова. С суперталантом из Узбекистана Магнус играл в последнем туре. В случаи ничьей его мог догнать Накамура, и тогда они бы играли дополнительный мини-матч. Но Карлсен решил не испытывать судьбу, довольно легко сломив сопротивление Нодирбека белыми.

Лучшим из россиян, как и в рапиде, стал Даниил Дубов. В дележе 4-7-го мест (14,5 очка) он расположился на шестой строчке по дополнительным показателям. Сарана, ставшим настоящим героем второго дня, — седьмым. Федосеев стал восьмым (14 очков), Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Непомнящий, Кеймер и Салех Салем набрали по 13,5 очка (поделили 10-14-е места). Шиманов попал в топ-25 (24), Александр Рязанцев (26), Максим Матлаков (29) и Александр Грищук (30) — в топ-30.

Даниил Дубов (слева). Фото Global Look Press

Четыре роковые партии

Казалось, что у женщин в блице титул достанется одной из россиянок. После первого дня Полина Шувалова и Валентина Гунина имели по 7,5 балла, на пол-очка опережая Тань Чжунъи (выигравшую ЧМ-2022 в рапид), Александру Горячкину и Александру Костенюк.

Но во второй день игра у наших шахматисток разладилась. Гунина и Горячкина набрали всего три очка в девяти партиях, Костенюк — 3,5. Зато Шувалова шла по чемпионскому графику. Обыграла Харику Дронавалли и Горячкину, а в 12-м туре одержала красивую победу белыми над действующей чемпионкой мира Бибисарой Асаубаевой. В 13-м туре Полина черными оказалась сильнее Сарасадат Хадемальшарьех. За четыре тура до конца ее преимущество над занимающей вторую строчку Тань Чжунъи составляло одно очко. Однако концовка ей совсем не удалась.

Поражения от Костенюк и Конеру Хампи, а также ничьи с Мери Арабидзе и Ольгой Баделько откинули Шувалову на третье место. За победу же боролись Тань Чжунъи и Асаубаева. Перед последним туром у них было по 12 очков, но китаянка свою партию проиграла Хампи, а Бибисара в прекрасном стиле разобралась с Дронавалли. Если год назад ее успех в Варшаве (серебро в рапиде и золото в блице) был во многом эффектом неожиданности — никто не ждал от нее такого прорыва, — то этот стал доказательством мужества и силы воли.

На родной земле все вокруг ждали от Бибисары только победы, но первые три дня у нее никак не шла игра в рапиде (13-е место), да и блиц поначалу не складывался. Асаубаева закончила первый день с шестью из девяти, в полутора очках отставания от лидера, но взяла себя в руки — и выдала блестящую выигрышную серию.

Отметим, что помимо Шуваловой в топ-20 из россиянок также попали Екатерина Лагно (6-е место), Баделько (8), Костенюк (15), Гунина (19) и Горячкина (20).