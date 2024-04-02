Непомнящий постарается сделать хет-трик в Торонто. Кто может ему помешать?

Победитель двух последних турниров претендентов вновь не главный фаворит.

В среду, 3 апреля, состоится открытие турнира претендентов-2024, который в этот раз примет Торонто. Эксперты дают наилучшие шансы на первое место Фабиано Каруане, Хикару Накамуре и Яну Непомнящему, но не исключают, что вклиниться в борьбу за победу может и Алиреза Фируджа. Особую интригу старту в Канаде добавляет тот факт, что действующий чемпион Дин Лижэнь находится в очень слабой форме. А это значит, что у победителя претендентского будут высокие шансы на корону в конце 2024-го.

Ключ к индийцам

Кажется, не найти более справедливого формата, чтобы определить самого достойного, того, кто должен бросить перчатку чемпиону мира. Восемь гроссмейстеров, прошедших жесткое сито отбора, играют друг с другом в два круга обоими цветами (14 партий). Это исключает всякую случайность, показывая не только силу и подготовку к конкретной партии, но и устойчивость претендента на дистанции.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

У мужчин в новой эре розыгрыша шахматной короны турнир претендентов в таком формате будет проходить уже в седьмой раз. Ранее его выигрывали Магнус Карлсен, Виши Ананд, Сергей Карякин, Фабиано Каруана и дважды Ян Непомнящий. После триумфов в Екатеринбурге-2021 и Мадриде-2022 россиянин был в шаге от победы в матче на первенство мира-2023, но в плотной борьбе уступил право стать 17-м чемпионом мира Дин Лижэню. Теперь у Непомнящего будет третья попытка отобраться на матч.

Хотя форма Яна вызывает вопросы. Например, в январе наш гроссмейстер занял только восьмое место на супертурнире в Вейк-ан-Зее (из 14), проиграв Алирезе Фирудже и Гукешу Доммараджу, а также сыграв вничью с Видитом Гуджрати и Рамембабу Прагнанандхой. Не лучшая статистика против будущих соперников по турниру претендентов-2024.

«Ян в последние несколько лет не демонстрировал ничего особенного, за исключением выступлений в турнирах претендентов, — заявил Chess.com 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. — Я не уверен, но думаю, что у него достаточно класса, чтобы попасть в категорию «топ-претендент», учитывая, что он уже выиграл два таких турнира подряд. Я думаю, что он приберегает все лучшее для этого турнира».

Экс-тренер Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» отметил, что одним из важнейших факторов для удачного выступления Непомнящего станет то, сможет ли он подобрать ключи к индийцам... В Торонто их будет аж трое, шесть партий, это почти половина турнира. При этом наставник сборной России оценивает их совершенно по-разному: если от Прагнанандхи он ждет сюрприза (кстати, секундировать ему будет Петр Свидлер) и верит в то, что Гукеш может сыграть без спадов, то Видита он не причисляет к числу фаворитов.

Немалое психологическое значение будет иметь старт. И в Екатеринбурге, и в Мадриде Непо начинал с победы, причем черными фигурами. В 2020 году одолел Аниша Гири — и эта победа стала едва ли не решающей для распределения мест на финише. А в 2022-м, тоже черными, переиграл будущего второго призёра и соперника по матчу за корону Дин Лижэня. В Торонто в первом туре Непомнящему тоже предстоит стартовать черными, причем против Ниджата Абасова, потенциального аутсайдера турнира. «Ян достаточно мудрый и опытный игрок, он прекрасно понимает, что игра на победу черными зачастую зависит от желания белых, — считает Поткин. — Перегибать не стоит, впереди еще много партий!»

Фабиано Каруана. Фото Global Look Press

Предпочтения Магнуса

Основными конкурентами Яна норвежец считает Каруану и Хикару Накамуру, которые будут играть фактически домашний турнир. При этом тот же Нака очень редко играет с классическим контролем. После турнира претендентов-2022 он поучаствовал всего в четырех таких турнирах.

«Думаю, у Фабиано есть отличные шансы на победу. У него очень высокий уровень. Кажется, Каруана восстановил силы после небольшого спада. Возможно, он уже не так хорош, как в 2018 году, но он определенно относится к категории «вероятных победителей». На мой взгляд, если по итогам года Фаби станет чемпионом мира, это будет самым заслуженным и самым логичным исходом. Хикару? Думаю, у него никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем этот. Накамура в последнее время довольно стабилен в классических шахматах, у него отличные шансы».

Среди молодых игроков наибольшие шансы, по мнению Магнуса, имеет Алиреза Фируджа. Для гроссмейстера из Ирана, который выступает за Францию, это будет вторая попытка отобраться на матч. Первую в Мадриде он с треском провалил.

«Мне понравился уровень, который он продемонстрировал в этом году в Tata Steel. И он был ближе всех к тому, чтобы победить во Freestyle Chess. Я искренне верю в Алирезу. Думаю, что отнесу его к категории «покажет хороший результат». У Прагг бывают хорошие и плохие моменты, но он очень психологически стабилен, у него отличный дебютный репертуар, очень серьезный. Не думаю, что он готов выиграть этот турнир, но вполне может закончить его в плюсе. Гукеш просто еще не готов. И я бы ставил, что это будет для него скорее плохой турнир, нежели хороший».

Российский гроссмейстер Александр Грищук, трижды участвовавший в турнирах претендентов, придерживается схожего мнения.

«Ниджату Абасову из вежливости я даю один шанс из тысячи, — подчеркнул «СЭ» Грищук. — У Гукеша, Видита и Прагнанандха — 20-25% на троих. У оставшейся четверки — 75%. Примерно поровну».

По рейтингу турнир претендентов станет самым слабым в новой эре — лишь 2745 (из-за Абасова, которые не входит даже в топ-100). Зато старт в Торонто станет самым «молодым» — средний возраст его участников лишь 26,5 лет.