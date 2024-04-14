Непомнящий не смог уйти в отрыв, за победу у женщин борются россиянки и китаянки

Ян второй раз не смог переиграть явного аутсайдера.

Турниры претендентов и претенденток близятся к своей развязке, которая, судя по всему, будет драматичной. У мужчин после восьмого тура вновь двоевластие: по 5 очков имеют Ян Непомнящий и Гукеш Доммараджу. Всего на пол-очка отстают разыгравшийся Хикару Накамура и Рамешбабу Прагнанандха. У рейтинг-фаворита Фабиано Каруана — четыре очка. Судя по всему, эта пятерка и будет бороться за выход на матч с Дин Лижэнем. У женщин после семи туров четыре претендентки на победу. Как и прогнозировал в интервью «СЭ» главный тренер женской сборной России Сергей Рублевский, основная борьба развернулась между китаянками Лэй Тинцзе и Тань Чхунъи и россиянками Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно.

Проблемы Каруаны, Хикару набирает обороты

В заключительном туре первого круга главной партией у мужчин стало противостояние Накамуры и Непомнящего. Соперники разыграли русскую партию, где в сложном форсированном варианте черные отдали пешку и качество, получив компенсацию за счет плохого развития белых фигур и открытого короля. Однако, судя по затраченному времени, американский гроссмейстер был готов к такому повороту событий. Возможно, далее Накамура действовал не самым точным образом, позволив Непомнящему провести красивую тактическую операцию, в результате которой россиянин остался с ферзем за две фигуры и ладью. Несмотря на такое нестандартное материальное соотношение, черные вскоре добились ничьей, зашаховав открытого всем ветрам вражеского монарха.

Пребывающий в игровом кризисе Алиреза Фируджа неожиданно обыграл одного из лидеров — Гукеша (хотя за два часа до начала этой партии проиграл блиц-матч на Chess.cоm мастеру ФИДЕ). В сильном цейтноте индийский шахматист допустил грубую ошибку и угодил в матовую сеть. Еще две партии дня (Каруана — Прагнанандха и Абасов — Видит) закончились вничью. Это позволило Непо единолично возглавить турнирную таблицу.

«Непомнящий в этих турнирах напоминает Джоковича (или Карлсена, как угодно): минимум шансов противнику, максимум шансов себе, — отметил бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. — Главное — не проигрывать и собирать свои очки, реализовывать перевес. В трех турнирах претендентов Ян всегда, в каждом туре, был либо единоличным лидером, либо делил первое место. Фантастическое достижение! Стратегия оправданна, все идет как надо. Во втором круге у него будут шансы против людей, которым нужно набирать много очков, а значит, рисковать. Главное испытание, скорее всего, — черный цвет с Фабиано в последнем туре. Огромная вероятность того, что исход турнира будет решаться в этой партии. Как было в 2016 году, когда Карякин играл с Каруаной, и в 2018-м в Берлине».

Правда, Каруана начал второй круг наихудшим образом. Он легко проиграл Накамуре, буквально развалившись в цейтноте, а Непомнящий не смог удержать чистое первое место. Ян долго пытался использовать преимущество белого цвета в поединке с главным аутсайдером Ниджатом Абасовым, однако азербайджанский гроссмейстер упорно защищался и в самой долгой партии тура в конце концов добился желанной ничьей (пожалуй, лучшая партия Абасова в Торонто). Россиянина догнал Гукеш, выигравший черными у Видита, который, похоже, потерял мотивацию (или подсобил своему партнеру по сборной). Иначе тяжело объяснить столь слабую игру победителя Grand Swiss-2023, начиная с дебюта (уже на седьмом ходу он задумался на 30 минут).

Стоит надеяться, что Видит соберется на девятый тур и не проиграет Накамуре. Иначе Хикару одержит третью победу в пяти последних турах и обретет невероятную уверенность. Непомнящий будет черными играть со своим клиентом Фируджей (почему-то за Яна тревожно), Гукеш зарубится с Праггом (в первом круге победу праздновал Доммараджу), а Каруана попытается сделать все возможное для победы над Абасовым. Если Фаби не выиграет, то поставит себя в очень сложное положение.

Александра Горячкина. Фото FIDE

Серия Лэй

В ключевой паре седьмого тура у женщин Горячкина не смогла создать серьезных проблем Тань Чжунъи. Партия протекала в достаточно спокойном позиционном ключе. У черных некоторое время были висячие пешки в центре, но в один момент белые съели одну из них и пошли на упрощения. Китаянка вскоре отыграла материал, а в эндшпиле силы были равны. Ничья последовала сразу после контроля. Екатерина Лагно постаралась развить успех в партии с Нургюл Салимовой, но болгарская шахматистка выдержала напор вице-чемпионки мира в дебюте, а в ладейном окончании соперницы быстро согласились на ничью.

Анна Музычук и Хампи Конеру также сыграли вничью, а Лэй Тинцзе белыми обыграла Рамешбабу Вайшали, праздновав вторую победу подряд. В восьмом туре Лэй продолжила победную серию, выиграв «китайское дерби». Благодаря этому она вошла в дележ первого места (вместе с Тань и Горячкиной). Александра вновь сыграла вничью с Лагно, которая отстает от лидирующей тройки на пол-очка.

В девятом туре Тинцзе играть белыми с Салимовой, так что есть вероятность, что провалившаяся на старте китаянка (1,5 очка в стартовых четырех турах) может стать единоличным лидером. Всем ее конкуренткам придется держать удар черным цветом.

Положение участников после восьмого тура:

Женщины:

1-3. А. Горячкина, Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи — по 5; 4. Е. Лагно — 4,5; 5-6. Х. Конеру, Н. Салимова — по 3,5; 7. А. Музычук — 3; 8. Р. Вайшали — 2,5.



Пары 9-го тура:

Лэй Тинцзе — Салимова

Музычук —Горячкина

Вайшали — Тань Чжунъи

Конеру — Лагно



Мужчины:

1-2. Я. Непомнящий, Д. Гукеш — по 5; 3-4. Х. Накамура, Р. Прагнанандха — по 4,5; 5. Ф. Каруана — 4; 6. С. Видит — 3,5; 7. А. Фируджа — 3; 8. Н. Абасов — 2,5.



Пары 9-го тура:

Фируджа — Непомнящий

Гукеш — Прагнанандха

Видит — Накамура