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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 18:10

«На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов». Мнение Поткина

Поткин считает, что Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Владимир Поткин
Владимир Поткин.
Фото из личного архива Владимира Поткина
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Тренер сборной России Владимир Поткин — о старте Непомнящего, фаворитах женского турнира и гроссмейстере с сильнейшей командой.

В Торонто сыграно уже шесть туров турниров претендентов и претенденток ФИДЕ. Лидерство у женщин продолжает удерживать китаянка Тань Чжунъи, но россиянки совсем близко. Александра Горячкина отстает на пол-очка, Екатерина Лагно — на один балл, хотя этой разницы могло и не быть. Екатерина была очень близка к победе над китаянкой в пятом туре. У мужчин в лидерах победитель двух последних турниров претендентов Ян Непомнящий и 17-летний Гукеш Доммараджу (по 4 очка), у Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанадха — по 3,5. Промежуточные итоги турнира «СЭ» подвел наставник сборной России, экс-тренер Непомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин.

Жду гонку за победу между нашими шахматистками и Тань Чжунъи

— Шестой тур отлично сложился для наших шахматисток. Екатерина Лагно одержала первую победу, Александра Горячкина продолжила погоню за лидером. Что скажете про их выступления в Торонто?

— В среду, 10 апреля, был прекрасный день для российских шахмат, особенно это касается девушек. Все-таки одержать две победы черными на таком уровне — дорогого стоит. Хотя соперницы и уступали в классе, но на турнирах претендентов все играют с полной отдачей. Особенно рад за Катю, которая после упущенной победы с Тань Чжунъи в пятом туре провела еще одну отличную партию и добилась успеха. Екатерина нащупала правильную стратегию ведения партии, а теперь появилась и первая победа. Думаю, это хороший задел для уверенности в себе в оставшихся турах.

Александра действовала решительно в партии с Нургюл Салимовой. Тань на соседней доске имела подавляющую позицию, и это не могло не подстегивать россиянку к борьбе. Горячкина понимала, что нельзя отпускать китаянку в отрыв, и в итоге в своем фирменном стиле дожала болгарскую шахматистку в каталоне.

Ян&nbsp;Непомнящий. Непомнящий спасся в сложнейшей ситуации. Возможно, он сыграл ключевую партию турнира

— Многие удивляются, что с Екатериной Лагно в Торонто поехал Андрей Есипенко. Для вас это тоже было неожиданно?

— Думаю, это вполне нормальная практика, когда сильный шахматист отправляется на турнир претендентов в качестве секунданта. Например, сейчас Шахрияр Мамедьяров помогает своему другу Ниджату Абасову, Григорий Опарин секундирует Фабиано Каруана. А насколько это удачные союзы, мы увидим по окончании турниров претендентов/претенденток.

— Что скажете про лидерство Тань Чжунъи? Перед турниром мало кто на нее ставил.

— Действительно, эксперты в основном прочили удачное выступление Лэй Тинцзе, которая в конце прошлого года отлично сыграла матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Видно, что она молодая, амбициозная шахматистка. Но уже первый тур показал, кто будет номером один из китайских шахматисток в Торонто. Тань не пожалела свою соотечественницу черными. Затем последовала вторая победа подряд, которая подтвердила, что она в отличной форме. В то же время 16-я чемпионка мира и на пресс-конференции заявила, что приехала выигрывать, а отрыв должен быть комфортным. То есть для нее это не случайный результат, она к нему подсознательно готовилась. Игра Тань впечатляет, но и у нее есть недостатки.

Как уже говорил выше, Лагно полностью ее переиграла, выбрав интересный вариант в Найдорфе, который последние годы приносил много побед Яну Непомнящему. По праву Екатерина должна была победить и сейчас, у китаянки не были бы такие прочные позиции. Впрочем, шансы у наших девушек еще будут. Во многом важная партия состоится уже в седьмом туре. Горячкина будет играть белыми с Тань. Уверен, что Александра приложит все силы, чтобы вырваться в лидеры. Просто в этой партии китаянке точно не будет.

— Для Лагно тоже очень важной будет партия с Салимовой?

— Безусловно, у нее есть хорошие шансы развить успех. Она превосходит ее по классу, к тому же Нургюл на спаде после поражения от Горячкиной. Ожидаю, что Екатерина приложит все силы, чтобы мощно подать в этой партии. Если же говорить в целом, то жду гонку за победу между нашими шахматистками и Тань. Если никто другой не вмешается в эту борьбу по какому-то невероятному сценарию.

Шахматист Рамешбабу Прагнанандха
Рамешбабу Прагнанандха.
Фото Global Look Press

В Торонто у Прагга самая сильная команда

— Перед мужским турниром вы говорили, что один из важнейших факторов удачного выступления Непомнящего в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров. Пока у него победа над Видитом и две тяжелейшие ничьи с Гукешом и Прагнанандха. Справляется?

— Мне кажется, что Ян еще в поиске этих ключей. Видита он обыграл здорово. Намеренно разменял ферзей, понимая, что он лучше чувствует эндшпиль. У Яна уже была хорошая победа над Видитом в эндшпиле из русской партии, теперь добавилась победа и в берлинском варианте. Позиция была очень сложная, и победа была добыта на классе. Думаю, что, например, с Владимиром Крамником Ян бы не пошел на такую смелую, острую идею. С другими индийскими вундеркиндами он испытывал серьезные проблемы. Был близок к проигрышу в обеих партиях, но Ян спасся за счет своих волевых качеств, сильной мотивации и заряженности на борьбу. Это был серьезный вызов, и хорошие новости, что партии черным цветом с Гукешем и Праггом позади. В следующем круге россиянин будет играть с ними белыми.

— Также вы отмечали, что вам симпатизирует Прагг. Сейчас же многие комментаторы говорят, что у него лучшая подготовка на турнире.

— Да, Прагг оправдывает самые смелые ожидания. Он уже не просто талантливый вундеркинд, но еще и зрелый игрок. Подходит к каждой партии с точечной подготовкой и с максимальной здоровой агрессией. Действует очень заряжено. Если с Видитом он пошел на полукорректный вариант и понимал, что может себе это позволить, одержав блестящую победу черными, то с Непомнящим Прагг пошел в острейший вариант русской партии, где игра идет на два результата. Ян где-то не вспомнил сильнейшие ходы, и индиец не проявил достаточного хладнокровия, чтобы довести партию до победы. Пока Прагг не давал себе еще ни дня отдыха, постоянно старается играть на победу. Думаю, в Торонто у него самая сильная команда и он еще способен преподнести много сюрпризов.

Гукеш Доммараджу и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. «Смотреть шахматы вновь становится очень увлекательно». Гукеш и Прагг зажигают в Торонто

В турнире претендентов романтика должна уступать прагматизму

— Алиреза Фируджа, наоборот, пока расстраивает своих поклонников, потерпев уже три поражения. Вновь перегорел?

— Я был в числе прочих экспертов, которые говорили, что Алиреза извлечет уроки из выступления в Мадриде и подойдет к этому турниру более мудрым, раскроет свой талант полностью. Но как мы видим, он наступает на те же самые грабли. В каждой позиции играет амбициозно и пытается победить любой ценой, а в турнире претендентов зачастую надо играть рационально. Где-то романтика должна уступать прагматизму. И надо в какой-то момент себя остудить, спокойно оценивать позицию. Если ничья, то ничья. В какой-то момент даже сыграть вторым номером. Фируджа же перегибает палку. Думаю, во многом его подкосила партия с Яном. Россиянин рисковал в сложной позиции и полностью переиграл представителя Франции, загнав его в цейтнот. После этого он потерял контроль, и пока его выступления расстраивают. Подчеркну, что Алиреза очень талантливый игрок, но во многом из-за своих эмоций он не показывает свою истинную силу.

Шахматист Фабиано Каруана
Фабиано Каруана.
Фото Global Look Press

— Как думаете, Фабиано Каруана пока играет в эконом-режиме и бережет силы на второй круг?

— Мне кажется, Каруана не из тех шахматистов, кто экономит энергию. Каждую партию он старается играть в полную силу. Где-то у него не получается, где-то ему оказывают очень сильное сопротивление. На рейтинг-фаворита всегда особый настрой. Даже взять ту же партию с Гукешем, когда Фабиано разыграл уверенно дебют, получив небольшой перевес, но молодой индиец так уверенно ему отвечал, что сделал ничью без каких-либо проблем. А в партии с Видитом американец был очень близок к поражению.

Пока объективно он далек от своей лучшей формы (в активе американца только одна победа над Ниджатом Абасовым). Но Каруана есть Каруана. Шахматист экстра-класса, который во втором круге может показать очень хорошую игру. Ближе к финишу многое будут решать нервы, кто-то из шахматистов может потерять стимул бороться с полной выкладкой.

— Мало кто ожидал, что после шести туров в дележе 1-2 места будет Гукеш.

— На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире. Только в первом туре он стоял хуже с Видитом, в остальных пяти партиях именно 17-летний индиец контролировал ситуацию. Во всех партиях оказывал серьезное давление, его уровень и качество ходов были очень высокие. Меня честно впечатляет его игра. Если с такой стабильностью Гукешу удастся пройти и второй круг, то это будет серьезная заявка на борьбу за первое место.

Ян&nbsp;Непомнящий. «Непомнящий пока оправдывает статус фаворита, реализуя свой огромный опыт». Колонка Валентины Гуниной

— Кстати, Валентина Гунина в колонке для «СЭ» говорила, что Гукеш ее фаворит у мужчин.

— Это очень интересно. У Вали сильная интуиция, которой можно доверять.

Шахматы
Александра Горячкина
Владимир Поткин
Екатерина Лагно
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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