«На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов». Мнение Поткина

Тренер сборной России Владимир Поткин — о старте Непомнящего, фаворитах женского турнира и гроссмейстере с сильнейшей командой.

В Торонто сыграно уже шесть туров турниров претендентов и претенденток ФИДЕ. Лидерство у женщин продолжает удерживать китаянка Тань Чжунъи, но россиянки совсем близко. Александра Горячкина отстает на пол-очка, Екатерина Лагно — на один балл, хотя этой разницы могло и не быть. Екатерина была очень близка к победе над китаянкой в пятом туре. У мужчин в лидерах победитель двух последних турниров претендентов Ян Непомнящий и 17-летний Гукеш Доммараджу (по 4 очка), у Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанадха — по 3,5. Промежуточные итоги турнира «СЭ» подвел наставник сборной России, экс-тренер Непомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин.

Жду гонку за победу между нашими шахматистками и Тань Чжунъи

— Шестой тур отлично сложился для наших шахматисток. Екатерина Лагно одержала первую победу, Александра Горячкина продолжила погоню за лидером. Что скажете про их выступления в Торонто?

— В среду, 10 апреля, был прекрасный день для российских шахмат, особенно это касается девушек. Все-таки одержать две победы черными на таком уровне — дорогого стоит. Хотя соперницы и уступали в классе, но на турнирах претендентов все играют с полной отдачей. Особенно рад за Катю, которая после упущенной победы с Тань Чжунъи в пятом туре провела еще одну отличную партию и добилась успеха. Екатерина нащупала правильную стратегию ведения партии, а теперь появилась и первая победа. Думаю, это хороший задел для уверенности в себе в оставшихся турах.

Александра действовала решительно в партии с Нургюл Салимовой. Тань на соседней доске имела подавляющую позицию, и это не могло не подстегивать россиянку к борьбе. Горячкина понимала, что нельзя отпускать китаянку в отрыв, и в итоге в своем фирменном стиле дожала болгарскую шахматистку в каталоне.

— Многие удивляются, что с Екатериной Лагно в Торонто поехал Андрей Есипенко. Для вас это тоже было неожиданно?

— Думаю, это вполне нормальная практика, когда сильный шахматист отправляется на турнир претендентов в качестве секунданта. Например, сейчас Шахрияр Мамедьяров помогает своему другу Ниджату Абасову, Григорий Опарин секундирует Фабиано Каруана. А насколько это удачные союзы, мы увидим по окончании турниров претендентов/претенденток.

— Что скажете про лидерство Тань Чжунъи? Перед турниром мало кто на нее ставил.

— Действительно, эксперты в основном прочили удачное выступление Лэй Тинцзе, которая в конце прошлого года отлично сыграла матч на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Видно, что она молодая, амбициозная шахматистка. Но уже первый тур показал, кто будет номером один из китайских шахматисток в Торонто. Тань не пожалела свою соотечественницу черными. Затем последовала вторая победа подряд, которая подтвердила, что она в отличной форме. В то же время 16-я чемпионка мира и на пресс-конференции заявила, что приехала выигрывать, а отрыв должен быть комфортным. То есть для нее это не случайный результат, она к нему подсознательно готовилась. Игра Тань впечатляет, но и у нее есть недостатки.

Как уже говорил выше, Лагно полностью ее переиграла, выбрав интересный вариант в Найдорфе, который последние годы приносил много побед Яну Непомнящему. По праву Екатерина должна была победить и сейчас, у китаянки не были бы такие прочные позиции. Впрочем, шансы у наших девушек еще будут. Во многом важная партия состоится уже в седьмом туре. Горячкина будет играть белыми с Тань. Уверен, что Александра приложит все силы, чтобы вырваться в лидеры. Просто в этой партии китаянке точно не будет.

— Для Лагно тоже очень важной будет партия с Салимовой?

— Безусловно, у нее есть хорошие шансы развить успех. Она превосходит ее по классу, к тому же Нургюл на спаде после поражения от Горячкиной. Ожидаю, что Екатерина приложит все силы, чтобы мощно подать в этой партии. Если же говорить в целом, то жду гонку за победу между нашими шахматистками и Тань. Если никто другой не вмешается в эту борьбу по какому-то невероятному сценарию.

Рамешбабу Прагнанандха. Фото Global Look Press

В Торонто у Прагга самая сильная команда

— Перед мужским турниром вы говорили, что один из важнейших факторов удачного выступления Непомнящего в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров. Пока у него победа над Видитом и две тяжелейшие ничьи с Гукешом и Прагнанандха. Справляется?

— Мне кажется, что Ян еще в поиске этих ключей. Видита он обыграл здорово. Намеренно разменял ферзей, понимая, что он лучше чувствует эндшпиль. У Яна уже была хорошая победа над Видитом в эндшпиле из русской партии, теперь добавилась победа и в берлинском варианте. Позиция была очень сложная, и победа была добыта на классе. Думаю, что, например, с Владимиром Крамником Ян бы не пошел на такую смелую, острую идею. С другими индийскими вундеркиндами он испытывал серьезные проблемы. Был близок к проигрышу в обеих партиях, но Ян спасся за счет своих волевых качеств, сильной мотивации и заряженности на борьбу. Это был серьезный вызов, и хорошие новости, что партии черным цветом с Гукешем и Праггом позади. В следующем круге россиянин будет играть с ними белыми.

— Также вы отмечали, что вам симпатизирует Прагг. Сейчас же многие комментаторы говорят, что у него лучшая подготовка на турнире.

— Да, Прагг оправдывает самые смелые ожидания. Он уже не просто талантливый вундеркинд, но еще и зрелый игрок. Подходит к каждой партии с точечной подготовкой и с максимальной здоровой агрессией. Действует очень заряжено. Если с Видитом он пошел на полукорректный вариант и понимал, что может себе это позволить, одержав блестящую победу черными, то с Непомнящим Прагг пошел в острейший вариант русской партии, где игра идет на два результата. Ян где-то не вспомнил сильнейшие ходы, и индиец не проявил достаточного хладнокровия, чтобы довести партию до победы. Пока Прагг не давал себе еще ни дня отдыха, постоянно старается играть на победу. Думаю, в Торонто у него самая сильная команда и он еще способен преподнести много сюрпризов.

В турнире претендентов романтика должна уступать прагматизму

— Алиреза Фируджа, наоборот, пока расстраивает своих поклонников, потерпев уже три поражения. Вновь перегорел?

— Я был в числе прочих экспертов, которые говорили, что Алиреза извлечет уроки из выступления в Мадриде и подойдет к этому турниру более мудрым, раскроет свой талант полностью. Но как мы видим, он наступает на те же самые грабли. В каждой позиции играет амбициозно и пытается победить любой ценой, а в турнире претендентов зачастую надо играть рационально. Где-то романтика должна уступать прагматизму. И надо в какой-то момент себя остудить, спокойно оценивать позицию. Если ничья, то ничья. В какой-то момент даже сыграть вторым номером. Фируджа же перегибает палку. Думаю, во многом его подкосила партия с Яном. Россиянин рисковал в сложной позиции и полностью переиграл представителя Франции, загнав его в цейтнот. После этого он потерял контроль, и пока его выступления расстраивают. Подчеркну, что Алиреза очень талантливый игрок, но во многом из-за своих эмоций он не показывает свою истинную силу.

Фабиано Каруана. Фото Global Look Press

— Как думаете, Фабиано Каруана пока играет в эконом-режиме и бережет силы на второй круг?

— Мне кажется, Каруана не из тех шахматистов, кто экономит энергию. Каждую партию он старается играть в полную силу. Где-то у него не получается, где-то ему оказывают очень сильное сопротивление. На рейтинг-фаворита всегда особый настрой. Даже взять ту же партию с Гукешем, когда Фабиано разыграл уверенно дебют, получив небольшой перевес, но молодой индиец так уверенно ему отвечал, что сделал ничью без каких-либо проблем. А в партии с Видитом американец был очень близок к поражению.

Пока объективно он далек от своей лучшей формы (в активе американца только одна победа над Ниджатом Абасовым). Но Каруана есть Каруана. Шахматист экстра-класса, который во втором круге может показать очень хорошую игру. Ближе к финишу многое будут решать нервы, кто-то из шахматистов может потерять стимул бороться с полной выкладкой.

— Мало кто ожидал, что после шести туров в дележе 1-2 места будет Гукеш.

— На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире. Только в первом туре он стоял хуже с Видитом, в остальных пяти партиях именно 17-летний индиец контролировал ситуацию. Во всех партиях оказывал серьезное давление, его уровень и качество ходов были очень высокие. Меня честно впечатляет его игра. Если с такой стабильностью Гукешу удастся пройти и второй круг, то это будет серьезная заявка на борьбу за первое место.

— Кстати, Валентина Гунина в колонке для «СЭ» говорила, что Гукеш ее фаворит у мужчин.

— Это очень интересно. У Вали сильная интуиция, которой можно доверять.